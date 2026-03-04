Hindustan Hindi News
अलवर में चिता स्थल पर दीपक जलाने को लेकर खूनी झगड़ा, महिला की मौत

Mar 04, 2026 02:19 pm ISTRatan Gupta वार्ता, अलवर
राजस्थान के खैरथल-तिजारा जिले में चिता स्थल पर दीपक जलाने को लेकर शुरू हुआ विवाद खूनी झगड़े में बदल गया। खैरथल-तिजारा जिले के बानसूर थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात दो पक्षों के बीच हुए हमले में एक महिला की मौत हो गई।

राजस्थान के खैरथल-तिजारा जिले में चिता स्थल पर दीपक जलाने को लेकर शुरू हुआ विवाद खूनी झगड़े में बदल गया। खैरथल-तिजारा जिले के बानसूर थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात दो पक्षों के बीच हुए हमले में एक महिला की मौत हो गई।

थाना प्रभारी राजेश यादव ने बुधवार को बताया कि हाजीपुर के पास सीतावाली गांव निवासी बाबूलाल यादव के पिता का एक वर्ष पहले निधन हो गया था। बाबूलाल ने अपने खेत में ही उनका दाह संस्कार किया था और वह रोजाना चिता स्थल पर दीपक जलाता था। इसी बात को लेकर दूसरे पक्ष के लोगों ने आपत्ति जताई, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई।

पुलिस के अनुसार, देर शाम शुरू हुआ विवाद रात करीब 11 बजे हिंसक झड़प में बदल गया। आरोप है कि दूसरे पक्ष के लोगों ने बाबूलाल और उसके परिवार पर हमला कर दिया। इस हमले में बाबूलाल यादव और रवि देवी (38) गंभीर रूप से घायल हो गए।

घायलों को पहले बानसूर उप जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें कोटपूतली रेफर कर दिया गया। रवि देवी की हालत गंभीर होने पर उन्हें जयपुर भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है।

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


