मौसियों ने की 15 दिन के मासूम की पैरों से कुचलकर हत्या, राजस्थान में खौफनाक कांड
राजस्थान के जोधपुर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां उसके एक मासूम को उसकी 4 मासियो ने बेरहमी से मार डाला। मौसियों पर 15 दिन के मासूम को पांव से कुचल कर मारने के आरोप लगे हैं। सूचना के बाद एयरपोर्ट थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की जांच कर रही है
घटना जोधपुर के पांच बत्ती इलाके में स्थित नेहरू कॉलोनी की है जहां रूह कंपाने वाला वाला वीडियो सामने आया है। एक महिला एक मासूम को लेकर बैठी है और फिर कुछ उच्चारण कर रही है। उसके पास भी कुछ महिलाएं बैठी हैं और वह भी कुछ बोल रही है। वीडियो में ऐसा लग रहा है मानो यह कुछ जादू टोना की क्रियाएं कर रही है।
15 दिन के मृतक मासूम के पिता ने कहा है कि उसकी सालियों की शादी नहीं हो रही थी और इसी के चलते उन्होंने उसके मासूम बेटे को पांव से कुचल कर मार दिया। उन्होंने कहा, उनके मासूम बेटे के हत्यारों को सख्त से सख्त सजा मिले। उन्हें संदेह भी है कि उन्होंने बली के लिए उसके मासूम बेटे को मार दिया या फिर कानून से बचने के लिए वह इस तरह का वीडियो बना कर बचने का प्रयास कर रही हैं।
एयरपोर्ट थाना अधिकारी रामकृष्ण टाटा ने बताया कि मृतक नवजात के परिजनों ने रिपोर्ट दी है और उसके अनुसार आगे की जांच की जा रही है।