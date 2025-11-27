Hindustan Hindi News
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़Rajasthan woman rescues couple and his baby from pond after car crash
लोग वीडियो बना रहे थे और वह तालाब में कूद गई, कार का शीशा तोड़कर दंपति और बच्चे को बचाया

लोग वीडियो बना रहे थे और वह तालाब में कूद गई, कार का शीशा तोड़कर दंपति और बच्चे को बचाया

संक्षेप:

राजस्थान की एक महिला की बहादुरी के चर्चे हो रही है। दरअसल, दुर्घटना के बाद एक कार तालाब में गिर गई। उसमें पति-पत्नी और उनका बच्चा सवार था। वहां मौजूद लोग वीडियो बना रहे थे। इसी बीच बच्चे की रोने की आवाज सुन एक महिला से रहा न गया और वह तालाब में उतर गई और तीनों को बाहर निकाला।

Thu, 27 Nov 2025 03:40 PMSubodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान टाइम्स, डूंगरपुर
राजस्थान के डूंगरपुर जिले के धरती माता गांव में 38 साल की सुरता परमार मंगलवार को अपने घर के कामों में व्यस्त थीं। अचानक एक धमाके और शोर ने उनका ध्यान खींचा। जब वह बाहर निकलीं तो उनके होश उड़ गए। कई सारे लोग एक तालाब के पास जमा थे। कार में एक कार गिरी थी, लेकिन उसमें सवार लोगों को बचाने के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा था।

जब कुछ लोग तालाब में कार का वीडियो बना रहे थे तो सुरता परमार ने खुद ही मामले को अपने हाथों में ले लिया। उन्होंने एक दंपत्ति और उनके 11 महीने के बेटे को कार से बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल पहुंचाने में मदद की, जिससे उनकी जान बच गई।

दंपत्ति धर्मेश यादव और शिल्पा अपने बेटे दृश के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए डूंगरपुर से बांसवाड़ा जा रहे थे। उनकी कार एक डिवाइडर से टकरा गई और परमार के घर से लगभग 200 मीटर दूर लगभग 10 फीट नीचे तालाब में गिर गई।

परमार ने बताया कि जब वह अपने घर से बाहर आईं तो उन्हें एहसास हुआ कि यह एक भयानक दुर्घटना थी। शिल्पा और धर्मेश यादव बेहोश हो गए थे। मैं बच्चे के रोने की आवाज सुन सकती थी। परमार पानी में उतरीं और उनकी 15 साल की बेटी आयुषी रस्सियों के साथ उनके पीछे-पीछे गई। उन्होंने बताया कि कार लॉक थी और शीशे ऊपर की ओर मुड़े हुए थे। उन्हें रॉड से शीशा तोड़ना पड़ा। परमार ने बताया कि उन्होंने पहले दृष को बचाया और फिर पिछली सीट पर फंसे धर्मेश यादव और शिल्पा को कार से बाहर निकाला।

परमार को मतदाता सूची की विशेष गहन समीक्षा के तहत सर्वेक्षण के बाद ब्लॉक स्तरीय अधिकारी यादव द्वारा कार में लाए गए दस्तावेज भी मिले। इसमें एक लैपटॉप और तीन मोबाइल फोन भी थे।

दृष और उसके माता-पिता को तुरंत स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां 11 महीने के बच्चे को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। दृष और उसके माता-पिता को कई फ्रैक्चर हुए थे और उनका ऑपरेशन किया गया। इसके बाद उन्हें उदयपुर के एक अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है।

शिल्पा के चाचा दिनेश यादव ने कहा कि किसी भी आदमी ने उनकी भतीजी, उसके पति और बेटे को बचाने की हिम्मत नहीं की। दिनेश यादव ने कहा कि अगर सुरता परमार वहां नहीं होतीं तो हम अपनी भतीजी और उसके परिवार को खो देते।

परमार ने बताया कि उन्होंने बुधवार को यादव से बात की थी। बाद में उनके परिवार का एक सदस्य गैजेट और सरकारी कागजात लेने मेरे घर आया। परमार ने बताया कि जब वह एक महीने की थीं, तब उनके पिता उन्हें छोड़कर चले गए थे। लगभग 10 साल बाद उनकी मां कैंसर से चल बसीं। परमार ने कहा कि मेरे लिए यादवों को बचाना कोई बहादुरी की बात नहीं थी। वह बच्चा अपने माता-पिता के बिना क्या करता? उसकी चीखें सुनकर भी मैं खुद को कैसे रोक पाती?

Rajasthan News
