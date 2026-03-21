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राजस्थान में 7 लाख के गहनें पहन बाहर गई महिला, अगले दिन मिली लाश; पैर और सिर भी गायब

Mar 21, 2026 04:26 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नागौर
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राजस्थान के नागौर से रूप कंपाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 75 साल की बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि महिला 7 लाख रुपए के गहने पहनकर घर से बाहर न निकली थी और फिर अचानक गायब हो गई।

राजस्थान में 7 लाख के गहनें पहन बाहर गई महिला, अगले दिन मिली लाश; पैर और सिर भी गायब

राजस्थान के नागौर से रूप कंपाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 75 साल की बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि महिला 7 लाख रुपए के गहने पहनकर घर से बाहर न निकली थी और फिर अचानक गायब हो गई। अगले दिन प्लास्टिक के एक कट्टे में उसका शव मिला जिसके पैर और सिर गायब थे। महिला की पहचान नाथी देवी बावरी के तौर पर हुई है।

जानकारी के मुताबिक 16 मार्च की सुबह नाथी देवी अपने पशुओं के लिए चारे का इंतजाम करने घर से निकली थीं। उनके परिवार ने बताया कि उन्होंने करीब 7 लाख रुपए मूल्य के सोने और चांदी के आभूषण पहने हुए थे। जब वह शाम तक घर नहीं लौटीं, तो परिवारवालों तलाश शुरू की, लेकिन रात भर उनका कहीं पता नहीं चला। अगले दिन, 17 मार्च को पचरांदा गांव के पास झाड़ियों में एक प्लास्टिक का कट्टा मिला जिसमें उनका क्षत-विक्षत शव था। उनके सिर और पैर गायब थे और सारे गहने लूटे जा चुके थे।

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पहचान छिपाने के लिए काटे सिर-पैर

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक जांच में पता चला है कि महिला की पहचान छिपाने के लिए उसके सिर और पैर काटे गए और फिर उसके शव के टुकड़े कट्टे में भरकर फेंक दिए गए। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस को मौके से एक चप्पल मिली जो जांच में अहम साबित हुई। इसके बाद खून के धब्बे मिले जिससे पुलिस को यकीन हो गया कि वारदात को इसी जगह अंजाम दिया गया है। आरोपी तक पहुंचने के लिए 300 से ज्यादा मोबाइल नंबरों के क़ल डिटेल जांचे गए।

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आखिरकार 20 मार्च को पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया दो और कोई नहीं बल्कि महिला का पड़ोसी था। उसकी पहचान 38 साल के मुकेश भारती के तौर पर हुई है। नाथी देवी चारे के सिलसिले में उसके घर गई थीं, जहां आरोपी ने उन पर हमला कर उनकी जान ले ली और बाद में शव के टुकड़े कर अपनी वैगन-आर कार से अलग-अलग जगहों पर फेंक दिया। हालांकि पुलिस लूट को मुख्य मकसद मान रही है, लेकिन 30 बीघा जमीन के विवाद के पहलू की भी जांच की जा रही है।

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Aditi Sharma

लेखक के बारे में

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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