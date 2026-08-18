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राजस्थान में महिला ने पड़ोसी पर लगाया 7 साल की बेटी से रेप का आरोप, मासूम के बयान ने पलट दी कहानी; कोर्ट ने लिया ऐक्शन

By Sourabh Jain
पीटीआई, अजमेर, राजस्थान
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रेप के झूठे आरोप के मामले में पुलिस ने अदालत में फाइनल रिपोर्ट पेश की, जिसे 8 जुलाई, 2025 को कोर्ट में स्वीकार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि इसके बाद जांच अधिकारी ने झूठा मामला दर्ज कराने के लिए महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया और उसके खिलाफ कार्यवाही की।

Fake rape case in Rajasthan
राजस्थान में महिला ने पड़ोसी पर लगाया 7 साल की बेटी से रेप का आरोप, मासूम के बयान ने बदल दी कहानी

राजस्थान के अजमेर की एक स्पेशल POCSO अदालत ने निजी लड़ाई में पड़ोसी पर रेप का झूठा आरोप लगाने वाली एक महिला को सबक सिखाते हुए उस पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। इस महिला ने जमीन और मवेशियों को चराने को लेकर पड़ोसी से हुए विवाद के बाद उस पर अपनी सात साल की बेटी के साथ रेप का झूठा आरोप लगाया था। जिसके बाद पुलिस ने शख्स के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया था, लेकिन बच्ची के सच बताने से पूरी सच्चाई सामने आ गई। हालांकि सुनवाई के दौरान अदालत ने महिला को अनपढ़ और ग्रामीण पृष्ठभूमि का फायदा देते हुए सजा में रियायत बरती।

इस बारे में जानकारी देते हुए राजस्थान पुलिस ने मंगलवार को बताया कि महिला ने आरोप लगाया था कि जब उसकी बेटी खेत की रखवाली कर रही थी, तब उसका पड़ोसी उसे अपने खेत में ले गया और उसके साथ रेप किया। उसने दावा किया था कि बच्ची ने अगले दिन उसे इस घटना के बारे में बताया था। यह मामला भिनाय पुलिस स्टेशन इलाके का है और इसे 26 सितंबर, 2024 को दर्ज किया गया था।

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बच्ची ने पुलिस से कहा- ऐसा कुछ भी नहीं हुआ

महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। हालांकि, जांच के दौरान नाबालिग ने कहा कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी और जांच करने वालों को बताया कि दोनों परिवारों के बीच जमीन और मवेशियों के चराने को लेकर झगड़ा चल रहा था।

पुलिस ने कोर्ट में पेश की मामला खात्मा रिपोर्ट

रेप का आरोप झूठा पाए जाने के बाद, पुलिस ने अदालत में फाइनल रिपोर्ट पेश की, जिसे 8 जुलाई, 2025 को कोर्ट में स्वीकार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि इसके बाद जांच अधिकारी ने झूठा मामला दर्ज कराने के लिए महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया और उसके खिलाफ कार्यवाही की।

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महिला को मिला बुजुर्ग, अनपढ़ और ग्रामीण होने का फायदा

कोर्ट ने पाया कि महिला ने अपने निजी झगड़े के कारण पड़ोसी को बदनाम करने और उस पर दबाव बनाने के इरादे से अपनी नाबालिग बेटी का इस्तेमाल करके झूठा मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने बताया कि महिला के बुजुर्ग, अनपढ़ और ग्रामीण पृष्ठभूमि से होने को ध्यान में रखते हुए, स्पेशल POCSO कोर्ट ने उस पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाकर उसे छोड़ दिया।

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Sourabh Jain

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Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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