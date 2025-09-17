Rajasthan woman kills 3 year old daughter by throwing her in lake due to verbal abuse by partner राजस्थान में लिव-इन पार्टनर देता था 3 साल की बेटी को लेकर ताने, महिला ने उठा लिया खौफनाक कदम, Rajasthan Hindi News - Hindustan
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़Rajasthan woman kills 3 year old daughter by throwing her in lake due to verbal abuse by partner

Sourabh Jain पीटीआई, अजमेर, राजस्थानWed, 17 Sep 2025 09:53 PM
राजस्थान के अजमेर से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां शादी के बाद किसी अन्य युवक के साथ लिव-इन में रह रही एक महिला ने अपने पार्टनर के तानों से तंग आकर अपनी तीन साल की बेटी को रास्ते से हटाने के लिए साजिश रची और शहर की आना सागर झील में फेंककर उसकी जान ले ली। पुलिस ने बुधवार को मामले की जानकारी देते हुए बताया कि वारदात को अंजाम देने से पहले आरोपी महिला ने बेटी के साथ कई घंटे झील के पास गुजारे।

यह घटना मंगलवार रात को हुई। आरोपी महिला का नाम अंजलि सिंह (28) है, जो कि अपनी बेटी काव्या को साथ लेकर झील के किनारे टहलने के लिए ले गई थी। पुलिस ने बताया कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली अंजलि अजमेर में अखिलेश नाम के एक शख्स के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी। सर्किल ऑफिसर रुद्रप्रकाश शर्मा ने बताया कि आरोपी महिला ने शुरुआत में अपनी बेटी के लापता होने की झूठी कहानी गढ़कर पुलिस और अपने साथी को गुमराह किया।

पुलिस ने कहा, 'देर रात एक महिला चौपाटी पर टहल रही थी। इसी दौरान इलाके में गश्त कर रही पुलिस टीम ने जब उससे पूछताछ की, तो उसने बताया कि उसकी बेटी लापता हो गई है और वह उसे ढूंढ रही है। पुलिस को हैरानी तब हुई जब उसने बच्ची की तलाश में पुलिस की मदद लेने से भी इनकार कर दिया।'

इसके बाद पुलिस टीम वहां से निकली और इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच की। एक फुटेज में वह बच्ची के साथ दिख रही थी, जबकि दूसरे फुटेज में वह अकेली थी। तब पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू किया और बुधवार सुबह झील में लड़की का शव बरामद किया। इसके बाद पुलिस ने अंजलि को गिरफ्तार कर लिया।

पूछताछ के दौरान आरोपी महिला ने पुलिस को बताया कि उसका लिव-इन पार्टनर अखिलेश अक्सर उसे बच्ची के बारे में ताना मारता था और कहता था कि काव्या उसकी पहली शादी से है। शर्मा ने कहा, 'लिव-इन पार्टनर के लगातार गाली-गलौज करने से परेशान होने के कारण ही अंजलि ने अपनी बेटी की हत्या जैसा कदम उठा लिया।'