फर्जी डिप्लोमा से ली थी नौकरी, जयपुर की असिस्टेंट फायर ऑफिसर गिरफ्तार
राजस्थान में एक महिला असिस्टेंट फायर ऑफिसर को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि उसने फर्जी डिप्लोमा का इस्तेमाल करके नौकरी हासिल की थी। पुलिस ने बताया कि उसने फर्जी डिप्लोमा का इस्तेमाल करके कर्मचारी चयन बोर्ड को गुमराह किया।
राजस्थान में एक महिला असिस्टेंट फायर ऑफिसर को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि उसने फर्जी डिप्लोमा का इस्तेमाल करके नौकरी हासिल की थी। पुलिस ने बताया कि उसने फर्जी डिप्लोमा का इस्तेमाल करके कर्मचारी चयन बोर्ड को गुमराह किया।
अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह (एसओजी) ने जयपुर में तैनात एक महिला सहायक अग्निशमन अधिकारी को कई फर्जी डिप्लोमा का इस्तेमाल करके नियुक्ति हासिल करने के आरोप में गिरफ्तार किया है।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी सोबिया सैयद वर्तमान में जयपुर के मालवीय नगर जोन में तैनात हैं। उसने 2021 की भर्ती प्रक्रिया के दौरान दस्तावेज सत्यापन के चरण में कई डिग्री और डिप्लोमा जमा किए थे।
जांच के दौरान उसके दस्तावेजों की गहन छानबीन से पता चला कि उसने कोटा स्थित राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय से बीटेक की डिग्री और महाराष्ट्र के नागपुर स्थित एक संस्थान से एक वर्षीय फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग डिप्लोमा एक साथ नियमित पाठ्यक्रम में हासिल किया था।
उस पर यह भी आरोप लगाया गया कि उसने एक ही शैक्षणिक वर्ष में राजस्थान और महाराष्ट्र में लगभग 900 किलोमीटर की दूरी पर स्थित संस्थानों से दो 'सब-फायर ऑफिसर' डिप्लोमा प्राप्त किए थे।
पुलिस ने बताया कि सोबिया सैयद ने फर्जी डिप्लोमा का इस्तेमाल करके कर्मचारी चयन बोर्ड और स्थानीय स्वशासन विभाग को गुमराह किया और नौकरी हासिल की। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है।