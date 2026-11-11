दुर्लभ सिक्के का झांसा देकर किया ब्लैकमेल, महिला ने लगा ली फांसी; 6 आरोपी अरेस्ट
राजस्थान से साइबर फ्रॉड गैंग द्वारा ब्लैकमेल की शिकार महिला द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। सुसाइड करने वाली महिला की उम्र 56 साल बताई गई है। पुलिस ने इस मामले में फ्रॉड करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है।
राजस्थान से साइबर फ्रॉड गैंग द्वारा ब्लैकमेल की शिकार महिला द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। सुसाइड करने वाली महिला की उम्र 56 साल बताई गई है। पुलिस ने इस मामले में फ्रॉड करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। 6 लोगों को तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। जबकि नाबालिगों को जुवेनाइल फैसिलिटी में भेज दिया गया है। आगे की जांच चल रही है।
दुर्लभ सिक्के का झांसा देकर किया ब्लैकमेल
SP अमित कुमार के मुताबिक, गैंग ने महिला को दुर्लभ सिक्के खरीदने का वादा करके पहले झांसा दिया। फिर एक-एक करके पैसे ऐंठे। महिला को धमकी दी कि उसके बेटे को गंभीर अपराध में फंसा देंगे। झूठी कहानी को सच दिखाने के लिए गैंग ने नकली पुलिस नोटिस और AI से बने फोटो-वीडियो भी भेजे। इस पूरे घटनाक्रम के बाद महिला ने आत्महत्या कर लिया।
6 ब्लैकमेलर गिरफ्तार किए गए
मामला खुलने पर महिला की बेटी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद पुलिस ने 1 नवंबर को मामला दर्ज किया। उसके फोन और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के डिजिटल एनालिसिस से जांचकर्ता बिहार पहुंचे। यहां पुलिस ने स्थानीय पुलिस की मदद से 6 नवंबर को आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
प्रेम विवाह में 22 वर्षीय युवक की हुई हत्या
राजस्थान के सिरोही जिले से एक और खबर सामने आई है। यहां प्रेम विवाह से नाराज गर्भवती युवती के रिश्तेदारों ने 22 वर्षीय युवक की कथित तौर पर धारदार हथियारों से हमला करके हत्या कर दी। पुलिस ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया, घटना नौ नवंबर को अनादरा थाना क्षेत्र के मालगांव में हुई। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने कथित तौर पर युवक के घर में घुसकर उसपर कुल्हाड़ी, तलवार और अन्य धारदार हथियारों से हमला किया।
हत्या के आरोप में 5 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार
पुलिस ने कहा कि मृतक की पहचान लक्ष्मण घांची के रूप में हुई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उसने करीब एक साल पहले नागणी गांव की रहने वाली नीरू से शादी की थी।अधिकारियों ने बताया कि लक्ष्मण मुंबई में काम करता था और दीपावली पर अपनी गर्भवती पत्नी के साथ घर लौटा था। थाना प्रभारी अमराराम खोखर ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि आबू रोड अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद मंगलवार को युवक का शव परिवार को सौंप दिया गया।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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