rajasthan woman become mother 17 times in age of 55 अब तक 17 बच्चों को जन्म दे चुकी राजस्थान की महिला, दादी भी बन चुकी, Rajasthan Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़rajasthan woman become mother 17 times in age of 55

अब तक 17 बच्चों को जन्म दे चुकी राजस्थान की महिला, दादी भी बन चुकी

राजस्थान के उदयपुर में 55 साल की एक महिला अब तक कुल 17 बच्चों को जन्म दे चुकी है। हाल ही में जब उसने एक बच्चे को जन्म दिया तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के संज्ञान में यह बात आई। 

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, उदयपुरFri, 29 Aug 2025 10:53 AM
share Share
Follow Us on
अब तक 17 बच्चों को जन्म दे चुकी राजस्थान की महिला, दादी भी बन चुकी

राजस्थान के उदयपुर में 55 साल की एक महिला अब तक कुल 17 बच्चों को जन्म दे चुकी है। हाल ही में जब उसने एक बच्चे को जन्म दिया तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के संज्ञान में यह बात आई। इसके बाद विभाग ने जांच बिठा दी है और इलाके में परिवार नियोजन कार्यक्रमों की समीक्षा की जा रही है।

17 बार मां बन चुकी रेखा कलबेलिया छाडोल गांव की रहने वाली है। उसके परिवार में अब कुल 24 सदस्य हैं। रेखा एक तरफ हाल ही में मां बनी है तो वह दादी भी बन चुकी है। उसका सबसे बड़ा बेटा 35 साल का है, जो शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं।

हालांकि, रेखा के पांच बच्चों ने जन्म के बाद ही दम तोड़ दिया। उसके कुल 11 बच्चे जीवित हैं। परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक छाडोल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में कार्यरत रोशन दारांगी ने बताया कि महिला ने बताया था कि वह चौथे बच्चे को जन्म दे रही है। लेकिन बाद में पता चला कि वह पहले ही 16 बार मां बन चुकी है। डॉक्टरों का कहना है कि इतनी बार मां बनने का जच्चा के स्वास्थ्य पर बुरा असर हो सकता है।

एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मधु रितेश्वर ने कहा कि यदि महिला ने 17 बच्चों को जन्म दिया है तो यह चिंता की बात है। इस मामले की जांच की जाएंगी और पता लगाया जाएगा कि क्या परिवार नियोजन की टीम इस परिवार तक कभी पहुंची है और उन्हें इसके लिए प्रेरित किया गया है। पता लगाया जाएगा कि क्या इलाके में ऐसे दूसरे भी परिवार हैं।