अब तक 17 बच्चों को जन्म दे चुकी राजस्थान की महिला, दादी भी बन चुकी

राजस्थान के उदयपुर में 55 साल की एक महिला अब तक कुल 17 बच्चों को जन्म दे चुकी है। हाल ही में जब उसने एक बच्चे को जन्म दिया तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के संज्ञान में यह बात आई। इसके बाद विभाग ने जांच बिठा दी है और इलाके में परिवार नियोजन कार्यक्रमों की समीक्षा की जा रही है।

17 बार मां बन चुकी रेखा कलबेलिया छाडोल गांव की रहने वाली है। उसके परिवार में अब कुल 24 सदस्य हैं। रेखा एक तरफ हाल ही में मां बनी है तो वह दादी भी बन चुकी है। उसका सबसे बड़ा बेटा 35 साल का है, जो शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं।

हालांकि, रेखा के पांच बच्चों ने जन्म के बाद ही दम तोड़ दिया। उसके कुल 11 बच्चे जीवित हैं। परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक छाडोल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में कार्यरत रोशन दारांगी ने बताया कि महिला ने बताया था कि वह चौथे बच्चे को जन्म दे रही है। लेकिन बाद में पता चला कि वह पहले ही 16 बार मां बन चुकी है। डॉक्टरों का कहना है कि इतनी बार मां बनने का जच्चा के स्वास्थ्य पर बुरा असर हो सकता है।