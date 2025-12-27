राजस्थान में कड़ाके की ठंड का सितम, बर्फीली हवाओं ने थामी रफ्तार, करौली में पारा 3.6 डिग्री तक लुढ़का

संक्षेप: राजस्थान में साल के अंतिम दिन ठिठुरन और कड़ाके की सर्दी के साथ बीत रहे हैं। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं ने मरूधरा को अपनी आगोश में ले लिया है, जिससे प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है।

मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों में राज्य के उत्तर-पूर्वी और शेखावाटी अंचल में सर्दी का सबसे तीखा असर देखा गया। करौली प्रदेश का सबसे ठंडा इलाका रहा, जहां न्यूनतम तापमान गिरकर 3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, सीकर के फतेहपुर में भी कड़ाके की ठंड रही और पारा 4.6 डिग्री सेल्सियस पर टिक गया।

जयपुर, दौसा, अलवर और भरतपुर सहित पूर्वी राजस्थान के जिलों में दिनभर चली सर्द हवाओं ने लोगों को बेहाल कर दिया। हालांकि, आसमान साफ होने के कारण दिन में धूप खिली रही, लेकिन बर्फीली हवाओं की रफ्तार इतनी तेज थी कि धूप की गर्माहट भी बेअसर साबित हुई।

राजस्थान के प्रमुख शहरों में सर्दी के तेवर कुछ इस प्रकार रहे:

| शहर | स्थिति | तापमान (न्यूनतम) |

|---|---|---|

| करौली | सबसे ठंडा | 3.6°C |

| फतेहपुर | कड़ाके की ठंड | 4.6°C |

| पाली/सिरोही | शीतलहर | 10°C से नीचे |

| जयपुर | सर्द हवाएं | 9-10°C के करीब |

शुक्रवार को सिरोही में दिन का तापमान सबसे कम रहा, जहां अधिकतम पारा 21.2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जा सका, जिससे वहां दिन में भी ठिठुरन बनी रही।

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि हिमालयी क्षेत्रों में हाल ही में हुई बर्फबारी के बाद वहां से आने वाली उत्तर-पूर्वी हवाएं सीधे राजस्थान में प्रवेश कर रही हैं। मैदानी इलाकों में किसी भी तरह का पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) सक्रिय नहीं होने के कारण आसमान एकदम साफ है। साफ आसमान की वजह से रात के समय 'रेडिएशन कूलिंग' तेज हो जाती है, जिससे जमीन तेजी से ठंडी होती है और न्यूनतम तापमान में गिरावट आती है।

मौसम विज्ञान केन्द्र, जयपुर के अनुसार, राजस्थान के निवासियों को फिलहाल इस कड़ाके की सर्दी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। आगामी एक सप्ताह तक राज्य में मौसम शुष्क बना रहेगा।

* शीतलहर की चेतावनी: उत्तरी राजस्थान के जिलों में अगले कुछ दिनों तक शीतलहर (Cold Wave) चलने की संभावना है।

* कोहरे का असर: सुबह के समय ग्रामीण इलाकों और हाईवे पर हल्का कोहरा दृश्यता को प्रभावित कर सकता है।

* साल का अंत: 31 दिसंबर और नए साल के पहले दिन भी पारा इसी तरह कम रहने का अनुमान है, जिससे न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर सर्दी का पूरा असर दिखेगा।

कड़ाके की ठंड और शीतलहर के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अलसुबह और देर शाम अलाव जलाकर सर्दी से बचने का जतन कर रहे हैं। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि वे पाले से फसलों को बचाने के लिए हल्की सिंचाई करें। विशेषकर सब्जियों और सरसों की फसल को इस समय अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता है।