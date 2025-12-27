Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़rajasthan winter update cold wave karauli temperature weather forecast news
राजस्थान में कड़ाके की ठंड का सितम, बर्फीली हवाओं ने थामी रफ्तार, करौली में पारा 3.6 डिग्री तक लुढ़का

राजस्थान में कड़ाके की ठंड का सितम, बर्फीली हवाओं ने थामी रफ्तार, करौली में पारा 3.6 डिग्री तक लुढ़का

संक्षेप:

राजस्थान में साल के अंतिम दिन ठिठुरन और कड़ाके की सर्दी के साथ बीत रहे हैं। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं ने मरूधरा को अपनी आगोश में ले लिया है, जिससे प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है।

Dec 27, 2025 08:30 am ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

राजस्थान में साल के अंतिम दिन ठिठुरन और कड़ाके की सर्दी के साथ बीत रहे हैं। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं ने मरूधरा को अपनी आगोश में ले लिया है, जिससे प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। आलम यह है कि कई जिलों में रात का पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है, जबकि कुछ स्थानों पर यह जमाव बिंदु के करीब पहुंचता नजर आ रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों में राज्य के उत्तर-पूर्वी और शेखावाटी अंचल में सर्दी का सबसे तीखा असर देखा गया। करौली प्रदेश का सबसे ठंडा इलाका रहा, जहां न्यूनतम तापमान गिरकर 3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, सीकर के फतेहपुर में भी कड़ाके की ठंड रही और पारा 4.6 डिग्री सेल्सियस पर टिक गया।

जयपुर, दौसा, अलवर और भरतपुर सहित पूर्वी राजस्थान के जिलों में दिनभर चली सर्द हवाओं ने लोगों को बेहाल कर दिया। हालांकि, आसमान साफ होने के कारण दिन में धूप खिली रही, लेकिन बर्फीली हवाओं की रफ्तार इतनी तेज थी कि धूप की गर्माहट भी बेअसर साबित हुई।

राजस्थान के प्रमुख शहरों में सर्दी के तेवर कुछ इस प्रकार रहे:

| शहर | स्थिति | तापमान (न्यूनतम) |

|---|---|---|

| करौली | सबसे ठंडा | 3.6°C |

| फतेहपुर | कड़ाके की ठंड | 4.6°C |

| पाली/सिरोही | शीतलहर | 10°C से नीचे |

| जयपुर | सर्द हवाएं | 9-10°C के करीब |

शुक्रवार को सिरोही में दिन का तापमान सबसे कम रहा, जहां अधिकतम पारा 21.2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जा सका, जिससे वहां दिन में भी ठिठुरन बनी रही।

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि हिमालयी क्षेत्रों में हाल ही में हुई बर्फबारी के बाद वहां से आने वाली उत्तर-पूर्वी हवाएं सीधे राजस्थान में प्रवेश कर रही हैं। मैदानी इलाकों में किसी भी तरह का पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) सक्रिय नहीं होने के कारण आसमान एकदम साफ है। साफ आसमान की वजह से रात के समय 'रेडिएशन कूलिंग' तेज हो जाती है, जिससे जमीन तेजी से ठंडी होती है और न्यूनतम तापमान में गिरावट आती है।

मौसम विज्ञान केन्द्र, जयपुर के अनुसार, राजस्थान के निवासियों को फिलहाल इस कड़ाके की सर्दी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। आगामी एक सप्ताह तक राज्य में मौसम शुष्क बना रहेगा।

* शीतलहर की चेतावनी: उत्तरी राजस्थान के जिलों में अगले कुछ दिनों तक शीतलहर (Cold Wave) चलने की संभावना है।

* कोहरे का असर: सुबह के समय ग्रामीण इलाकों और हाईवे पर हल्का कोहरा दृश्यता को प्रभावित कर सकता है।

* साल का अंत: 31 दिसंबर और नए साल के पहले दिन भी पारा इसी तरह कम रहने का अनुमान है, जिससे न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर सर्दी का पूरा असर दिखेगा।

कड़ाके की ठंड और शीतलहर के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अलसुबह और देर शाम अलाव जलाकर सर्दी से बचने का जतन कर रहे हैं। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि वे पाले से फसलों को बचाने के लिए हल्की सिंचाई करें। विशेषकर सब्जियों और सरसों की फसल को इस समय अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता है।

चिकित्सकों ने भी बुजुर्गों और बच्चों को इस 'कोल्ड अटैक' से बचने की सलाह दी है। हृदय रोगियों और श्वास के मरीजों के लिए यह सर्द हवाएं घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए सुबह की सैर के समय विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
Weather
इलेक्शन रिजल्ट 2024 , झारखंड इलेक्शन रिजल्ट और राजस्थान उपचुनाव रिजल्ट से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।