सरकार के 21 में से 17 मंत्री अपने-अपने गढ़ में चुनाव हार गए हैं। उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के क्षेत्र दूदू पंचायत समिति के 15 वार्डों में भाजपा तीसरे स्थान पर खिसक गई, जहां कांग्रेस ने छह, आरएलपी ने पांच और भाजपा ने सिर्फ तीन सीटें जीतीं।

Rajasthan Election Result: राजस्थान के स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) को चौंका दिया है। महज दो महीने पहले शहरी निकाय चुनावों में शानदार प्रदर्शन करने वाली भाजपा को ग्रामीण इलाकों में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। वहीं, कांग्रेस ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में दमदार वापसी करते हुए 37 में से 23 जिला परिषदों में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। भाजपा के कई दिग्गज नेताओं और मंत्रियों को अपने ही क्षेत्रों में हार का मुंह देखना पड़ा है।

मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर की 15 पंचायत समिति सीटों में से हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) ने आठ सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया, जबकि कांग्रेस और भाजपा को तीन-तीन सीटें ही मिल सकीं। मुख्यमंत्री के गृह जिले भरतपुर की 31 जिला परिषद सीटों में से कांग्रेस ने 21 पर कब्जा जमाया। भाजपा को महज एक सीट से संतोष करना पड़ा।

सरकार के 21 में से 17 मंत्री अपने-अपने गढ़ में चुनाव हार गए हैं। उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के क्षेत्र दूदू पंचायत समिति के 15 वार्डों में भाजपा तीसरे स्थान पर खिसक गई, जहां कांग्रेस ने छह, आरएलपी ने पांच और भाजपा ने सिर्फ तीन सीटें जीतीं। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के सवाई माधोपुर, उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के झोटवाड़ा और नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा के सीकर में भी पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। सीकर के श्रीमाधोपुर में तो खर्रा के परिवार के चारों सदस्य चुनाव हार गए, जिनमें निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले उनके बेटे दुर्गा सिंह भी शामिल हैं।

राज्य के 27 जिलों में कांग्रेस सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है। कुल 7,520 पंचायत समिति सीटों में से कांग्रेस ने 3,758, भाजपा ने 2,213 और आरएलपी ने 497 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं, 1,271 जिला परिषद सीटों में कांग्रेस के खाते में 794, भाजपा के हिस्से में 357 और आरएलपी को 51 सीटें मिली हैं। माकपा, भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी), बसपा और निर्दलीयों ने भी कुछ सीटों पर जीत हासिल की है।

जातीय समीकरण 70 प्रतिशत से अधिक मतदान वाले इन ग्रामीण चुनावों में जातीय समीकरणों ने अहम भूमिका निभाई। भाजपा के एक नेता ने बताया कि पार्टी ग्रामीण इलाकों में गुर्जर, मीणा, माली और जाट वोटों को एकजुट रखने में विफल रही। अगर आप गुर्जर, मीणा, माली और जाट वोटों को देखें तो ग्रामीण राजस्थान में ये बीजेपी से दूर चले गए हैं। पार्टी ऊंचे पदों पर बैठे सामुदायिक नेताओं का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाया। उदाहरण के लिए किरोड़ी लाल मीणा को ही ले लीजिए। जयपुर के जमवा रामगढ़ इलाके में पार्टी की करारी हार इसका एक उदाहरण है।

कहां पिछड़ गई भाजपा? आपको बता दें कि राजस्थान में किसी भी चुनाव में जातिगत समीकरण सबसे अहम होते हैं। ग्रामीण चुनावों में मतदान 70% से अधिक रहा। बीजेपी इन समीकरणों को सही ढंग से नहीं समझ पाई। ऐसे छोटे स्तर के चुनावों में नतीजे स्थानीय सामाजिक समीकरणों से तय होते हैं और जातिगत ध्रुवीकरण में थोड़ा सा बदलाव भी बहुत बड़ा असर डाल सकता है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि भाजपा शहरी निकाय चुनावों में इतना अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, वह ग्रामीण चुनावों में इतनी बुरी तरह कैसे पिछड़ गई?

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया, "वोट शेयर में अंतर सिर्फ 0.94% का था। शहरी निकाय चुनावों में हम बीजेपी से बहुत पीछे नहीं थे।" वहीं बीजेपी के प्रदेश महासचिव श्रवण सिंह बागड़ी ने कहा, "अभी यह कहना मुश्किल है कि शहरी निकाय चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन अच्छा क्यों रहा, जबकि जिला चुनावों में यह उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। पार्टी अब इस पर गहराई से आत्ममंथन करने जा रही है।"