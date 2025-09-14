राजस्थान में विदाई ले रहे मॉनसून के बीच 6 जिलों में येलो अलर्ट; कब और कहां बारिश का अनुमान?

Rajasthan Weather: मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने पूर्वानुमान लगाया है कि आने वाले सात दिनों में राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। इसके लिए 6 जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। जानिए कब और कहां बारिश होने का अनुमान लगाया गया है।

Rajasthan Weather: राजस्थान में बीते 24 घंटों के दौरान कुछ जिलों में कहीं-कहीं पर बहुत हल्की बारिश दर्ज की गई। राज्य के अधिकतम हिस्सों में मौसम शुष्क ही रहा। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने पूर्वानुमान लगाया है कि आने वाले सात दिनों में राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। इसके लिए 6 जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। जानिए कब और कहां बारिश होने का अनुमान लगाया गया है।

14-17 सितंबर तक का पूर्वानुमान मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राज्य के पूर्वी हिस्सों में कहीं-कहीं बारिश होने का अनुमान लगाया है। 14 सितंबर से 17 सितंबर तक राज्य के पूर्वी हिस्सों में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है। वहीं राज्य के पश्चिमी इलाके शुष्क रहने वाले हैं। 17 सितंबर के बाद एक बार फिर कई इलाकों में बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है।

18-20 सितंबर तक का पूर्वानुमान 18 सितंबर को पूर्वी जिले के उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं हल्की वर्षा हाँ अनुमान है। जबकि इसी दिन पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है। इसके अगले दो दिन यानी 19 और 20 सितंबर को पूर्वी हिस्सों के कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर और जयपुर संभाग में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है। इन्हीं दिनों में पश्चिमी हिस्सों में केवल जोधपुर संभाग में बारिश का अनुमान है।