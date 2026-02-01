Hindustan Hindi News
राजस्थान में फिर बढ़ सकती है ठंड, दो दिन बारिश की चेतावनी; इन जिलों के लिए अलर्ट

राजस्थान के लोगों को रविवार को कड़ाके की ठंड से राहत मिली और राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सात डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। हालांकि पश्चिम विक्षोभ के चलते कई हिस्सों में एक बार फिर बारिस हो सकती है जिससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है।

Feb 01, 2026 03:54 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयुपुर
मौसम विभाग के अनुसार, अलवर में 7.2 डिग्री सेल्सियस, लूणकरनसर में 7.7 डिग्री सेल्सियस, पाली में 8.3 डिग्री सेल्सियस, जवाई बांध (पाली जिला) में 9.6 डिग्री, श्रीगंगानगर में 9.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मौसम विभाग ने बताया कि अजमेर में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पिछले 24 घंटों में 1.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई और अगले 24 घंटों तक मौसम की स्थिति इसी प्रकार बनी रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के ऊपर परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से एक फरवरी को जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर संभाव और शेखावाटी क्षेत्र के जिलों में बादल छाए रहने, बिजली चमकने और हल्की बारिश की संभावना है।

इस दौरान कहीं-कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है। इसके बाद 2 फरवीर को एक और पश्चिमी विक्षोभ ऐक्टिव हो सकता है जिसके चलते पूर्वी राजस्थान के कोटा, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

