मार्च में ही टूटेंगे गर्मी के सारे रिकॉर्ड? अगले कुछ दिन कैसा रहेगा राजस्थान का मौसम, राहत के आसार या नहीं
रविवार को तो कुछ जगह तो पारा 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। झुंझुनू जिले का पिलानी सबसे गर्म रहा, यहां रविवार को 40.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं बाड़मेर में 40 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।
राजस्थान के ज्यादात्तर हिस्सों में मार्च में ही भीषण गर्मी महसूस होने लगी है। आलम ये है कि जो गर्मी अप्रैल में महसूस होती थी अब वह मार्च में ही महसूस होने लगी है। धूप इतनी तीखी हो गई कि लोग घरों से बाहर निकलने में कतराने लगे। रविवार की सुबह से ही सूरज की तेज किरणों ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया था। झुलसाने वाली तेज गर्मी के चलते लोगों ने एसी भी ऑन करना शुरू कर दिया है।
कहां कितना तापमान?
बीकानेर में अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस, चूरू में 39.1 डिग्री सेल्सियस और जैसलमेर में 39.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जोधपुर शहर में अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री सेल्सियस और फतेहपुर (सीकर) में 38.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि वनस्थली (टोंक) और फलोदी दोनों जगह 38.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।
अगले कुछ दिनों तक भीषण गर्मी का दौर
जयपुर में अधिकतम तापमान 37.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि श्रीगंगानगर और झुंझुनू में 37.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि रात में पारा गिरने से लोगों को गर्मी से काफी राहत जरूर मिल रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, राज्य के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक भीषण गर्मी का दौर जारी रहने की संभावना है।
शनिवार को यहां दर्ज किया गया था सबसे ज्यादा तापमान
शनिवार को जैसलमेर में 39.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। बाड़मेर में शनिवार को अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। वहीं चूरू, बीकानेर, जोधपुर, फलोदी और श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 37 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया था।
