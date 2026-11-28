मौसम के इस बदलाव के चलते दिन और रात के तापमान में अंतर बढ़ गया है। दिन में तेज धूप के कारण लोगों को गर्म कपड़ों से राहत मिल रही है, लेकिन सूरज ढलते ही ठंडी हवाएं फिर से सर्दी का अहसास करा रही हैं।

राजस्थान में मौसम के दो अलग-अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। सुबह और शाम जहां सर्दी का असर तेज बना हुआ है, वहीं दिन में खिल रही धूप लोगों को राहत दे रही है। शुक्रवार को प्रदेश में शीतलहर का प्रभाव कमजोर पड़ने से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। बाड़मेर, जैसलमेर और श्रीगंगानगर समेत 7 शहरों में दिन का पारा 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। दूसरी ओर, रात के तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी है। सीकर के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे कम रहा।

मौसम के इस बदलाव के चलते दिन और रात के तापमान में अंतर बढ़ गया है। दिन में तेज धूप के कारण लोगों को गर्म कपड़ों से राहत मिल रही है, लेकिन सूरज ढलते ही ठंडी हवाएं फिर से सर्दी का अहसास करा रही हैं। प्रदेश के 10 से अधिक शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ।

बाड़मेर में सबसे गर्म रहा दिन, 32.3 डिग्री पहुंचा पारा शुक्रवार को प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 32.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीगंगानगर में दिन का पारा 31.4 डिग्री, चित्तौड़गढ़ में 31.2, जोधपुर में 31, पिलानी में 30.7, जैसलमेर में 30.4 और चूरू में 30.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

इन शहरों में तेज धूप और कमजोर हवा के चलते दिन के समय सर्दी का असर कम रहा। पिछले 24 घंटे के दौरान बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, सीकर, श्रीगंगानगर और भीलवाड़ा सहित कई शहरों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई।

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, पूर्वी हवाओं के प्रभाव से उत्तर भारत की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं की रफ्तार कमजोर हुई है। इसी वजह से दिन के तापमान में उछाल देखने को मिला। हालांकि रात के समय ठंडी हवाओं का असर बना हुआ है, जिससे न्यूनतम तापमान में खास राहत नहीं मिली है।

फतेहपुर में सबसे ज्यादा ठिठुरन, 4 डिग्री रहा तापमान दिन में पारा चढ़ने के बावजूद प्रदेश के कई इलाकों में रातें सर्द बनी हुई हैं। शुक्रवार को फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सीकर में यह 5 डिग्री, नागौर में 6.4, टोंक में 7.6, चूरू में 8, पिलानी में 8.2 और अलवर में 8.5 डिग्री सेल्सियस रहा।

भीलवाड़ा में न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इन इलाकों में रात और सुबह के समय ठंडी हवाओं के कारण गलन महसूस की जा रही है। खासकर खुले इलाकों में सुबह जल्दी और देर रात बाहर निकलने वाले लोगों को सर्दी का ज्यादा सामना करना पड़ रहा है।

जयपुर में दिन में तेज धूप, शाम होते ही बढ़ने लगी ठंड राजधानी जयपुर में शुक्रवार को मौसम साफ रहा। सुबह से ही आसमान खुला रहा और दिनभर अच्छी धूप खिली। इससे लोगों को सर्दी और ठंडी हवाओं से राहत मिली। शहर में अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

हालांकि शाम होते ही मौसम का मिजाज बदलने लगा। सूरज ढलने के बाद हल्की ठंडी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट महसूस हुई। सुबह धूप निकलने के साथ ही ठंड का असर कम होने लगा।

अजमेर में रात का पारा 10 डिग्री से नीचे अजमेर में भी शुक्रवार को आसमान साफ रहा और दिन में धूप के कारण मौसम सुहावना बना रहा। यहां अधिकतम तापमान 28.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सुबह के समय आर्द्रता 66 प्रतिशत और शाम को 43 प्रतिशत रही। रात के तापमान में गिरावट के चलते सुबह और देर शाम सर्दी का असर बना हुआ है।

अगले एक सप्ताह साफ रहेगा आसमान मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, राजस्थान में अगले एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान आसमान साफ रहेगा और दिन में धूप खिली रहेगी। प्रदेश के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान में मामूली उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।