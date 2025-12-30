Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़rajasthan weather update 31 december 1 january rain alert new year 2026
राजस्थान में नए साल पर बारिश का साया: 31 दिसंबर और 1 जनवरी को 11 जिलों में अलर्ट, कड़ाके की ठंड के बीच बिगड़ेगा मौसम

राजस्थान में नए साल पर बारिश का साया: 31 दिसंबर और 1 जनवरी को 11 जिलों में अलर्ट, कड़ाके की ठंड के बीच बिगड़ेगा मौसम

संक्षेप:

राजस्थान में नए साल का जश्न इस बार बारिश की बूंदों और घने कोहरे के बीच मनेगा। उत्तर भारत में सक्रिय हो रहे एक शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के कारण प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव आने वाला है।

Dec 30, 2025 08:59 am ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

राजस्थान में नए साल का जश्न इस बार बारिश की बूंदों और घने कोहरे के बीच मनेगा। उत्तर भारत में सक्रिय हो रहे एक शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के कारण प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव आने वाला है। मौसम विभाग ने 31 दिसंबर और 1 जनवरी को प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी की चेतावनी जारी की है। इस मौसमी बदलाव से न केवल तापमान में गिरावट आएगी, बल्कि नए साल के स्वागत की तैयारियों में भी खलल पड़ सकता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पश्चिमी विक्षोभ का असर: इन जिलों में होगी बारिश

मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार, एक 'स्ट्रॉन्ग सिस्टम' सक्रिय होने जा रहा है। इसका सबसे ज्यादा असर 31 दिसंबर को देखने को मिलेगा। विभाग ने बताया है कि इस दिन बीकानेर, जोधपुर, अजमेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के जिलों में बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की पूरी संभावना है।

कुल मिलाकर 11 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी राजस्थान से शुरू होने वाला यह सिस्टम धीरे-धीरे मध्य और उत्तरी राजस्थान की ओर बढ़ेगा। 1 जनवरी को भी राहत की उम्मीद कम है; नए साल के पहले दिन जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं।

कोहरे की चादर और विजिबिलिटी का संकट

बारिश के साथ-साथ राजस्थान के कई हिस्सों में घना कोहरा भी मुसीबत बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में अलवर, भरतपुर, हनुमानगढ़ और शेखावाटी के इलाकों में सुबह के समय विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम दर्ज की गई। कोहरे के कारण सड़क और रेल यातायात पर गहरा असर पड़ रहा है।

मौसम विभाग का अनुमान है कि 1 जनवरी की शाम से कोहरे का प्रभाव और अधिक बढ़ जाएगा। आने वाले कुछ दिनों तक प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में घना कोहरा छाया रहेगा, जिससे धूप कमजोर रहेगी और दिन के समय भी कड़ाके की ठंड का अहसास होगा।

तापमान में भारी गिरावट: करौली रहा सबसे ठंडा

बादलों की आवाजाही और कोहरे के कारण पिछले 24 घंटों में दिन के तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। राजस्थान के कई जिलों में अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे लुढ़क गया है।

* सबसे ठंडा दिन: करौली में दर्ज हुआ, जहां अधिकतम तापमान मात्र 18.5 डिग्री सेल्सियस रहा।

* अन्य प्रभावित जिले: अलवर, हनुमानगढ़ और धौलपुर में भी दिन भर धूप नहीं निकलने से गलन वाली सर्दी महसूस की गई।

रात के तापमान में अभी बहुत अधिक गिरावट नहीं हुई है, लेकिन विभाग का मानना है कि जैसे ही बारिश का दौर थमेगा और आसमान साफ होगा, शीतलहर (Cold Wave) चलने से न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की भारी गिरावट आ सकती है।

नए साल के जश्न पर असर

31 दिसंबर की रात को नए साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक उदयपुर, जैसलमेर, जयपुर और माउंट आबू जैसे शहरों में जुटते हैं। बारिश की चेतावनी को देखते हुए ओपन-एयर पार्टियों और इवेंट्स आयोजकों की चिंता बढ़ गई है। पर्यटकों को सलाह दी गई है कि वे सर्दी और संभावित बारिश को ध्यान में रखते हुए अपने ऊनी कपड़े और रेनकोट साथ रखें।

किसानों के लिए क्या है संकेत?

कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, इस समय होने वाली हल्की बूंदाबांदी रबी की फसलों (विशेषकर गेहूं और सरसों) के लिए 'अमृत' के समान साबित हो सकती है। हालांकि, अगर ओलावृष्टि होती है या बारिश तेज होती है, तो फसलों को नुकसान भी पहुंच सकता है। कोहरे के कारण सरसों की फसल में कीटों का डर भी बढ़ जाता है, जिसके लिए किसानों को सतर्क रहने की जरूरत है।

मौसम विभाग की सलाह:

अगले दो दिन यात्रा करते समय सावधानी बरतें, विशेषकर हाईवे पर कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम रह सकती है। बुजुर्गों और बच्चों का ठंड से बचाव करें।”

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
Weather News
इलेक्शन रिजल्ट 2024 , झारखंड इलेक्शन रिजल्ट और राजस्थान उपचुनाव रिजल्ट से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।