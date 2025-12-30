राजस्थान में नए साल पर बारिश का साया: 31 दिसंबर और 1 जनवरी को 11 जिलों में अलर्ट, कड़ाके की ठंड के बीच बिगड़ेगा मौसम

संक्षेप: राजस्थान में नए साल का जश्न इस बार बारिश की बूंदों और घने कोहरे के बीच मनेगा। उत्तर भारत में सक्रिय हो रहे एक शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के कारण प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव आने वाला है।

राजस्थान में नए साल का जश्न इस बार बारिश की बूंदों और घने कोहरे के बीच मनेगा। उत्तर भारत में सक्रिय हो रहे एक शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के कारण प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव आने वाला है। मौसम विभाग ने 31 दिसंबर और 1 जनवरी को प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी की चेतावनी जारी की है। इस मौसमी बदलाव से न केवल तापमान में गिरावट आएगी, बल्कि नए साल के स्वागत की तैयारियों में भी खलल पड़ सकता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पश्चिमी विक्षोभ का असर: इन जिलों में होगी बारिश

मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार, एक 'स्ट्रॉन्ग सिस्टम' सक्रिय होने जा रहा है। इसका सबसे ज्यादा असर 31 दिसंबर को देखने को मिलेगा। विभाग ने बताया है कि इस दिन बीकानेर, जोधपुर, अजमेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के जिलों में बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की पूरी संभावना है।

कुल मिलाकर 11 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी राजस्थान से शुरू होने वाला यह सिस्टम धीरे-धीरे मध्य और उत्तरी राजस्थान की ओर बढ़ेगा। 1 जनवरी को भी राहत की उम्मीद कम है; नए साल के पहले दिन जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं।

कोहरे की चादर और विजिबिलिटी का संकट

बारिश के साथ-साथ राजस्थान के कई हिस्सों में घना कोहरा भी मुसीबत बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में अलवर, भरतपुर, हनुमानगढ़ और शेखावाटी के इलाकों में सुबह के समय विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम दर्ज की गई। कोहरे के कारण सड़क और रेल यातायात पर गहरा असर पड़ रहा है।

मौसम विभाग का अनुमान है कि 1 जनवरी की शाम से कोहरे का प्रभाव और अधिक बढ़ जाएगा। आने वाले कुछ दिनों तक प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में घना कोहरा छाया रहेगा, जिससे धूप कमजोर रहेगी और दिन के समय भी कड़ाके की ठंड का अहसास होगा।

तापमान में भारी गिरावट: करौली रहा सबसे ठंडा

बादलों की आवाजाही और कोहरे के कारण पिछले 24 घंटों में दिन के तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। राजस्थान के कई जिलों में अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे लुढ़क गया है।

* सबसे ठंडा दिन: करौली में दर्ज हुआ, जहां अधिकतम तापमान मात्र 18.5 डिग्री सेल्सियस रहा।

* अन्य प्रभावित जिले: अलवर, हनुमानगढ़ और धौलपुर में भी दिन भर धूप नहीं निकलने से गलन वाली सर्दी महसूस की गई।

रात के तापमान में अभी बहुत अधिक गिरावट नहीं हुई है, लेकिन विभाग का मानना है कि जैसे ही बारिश का दौर थमेगा और आसमान साफ होगा, शीतलहर (Cold Wave) चलने से न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की भारी गिरावट आ सकती है।

नए साल के जश्न पर असर

31 दिसंबर की रात को नए साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक उदयपुर, जैसलमेर, जयपुर और माउंट आबू जैसे शहरों में जुटते हैं। बारिश की चेतावनी को देखते हुए ओपन-एयर पार्टियों और इवेंट्स आयोजकों की चिंता बढ़ गई है। पर्यटकों को सलाह दी गई है कि वे सर्दी और संभावित बारिश को ध्यान में रखते हुए अपने ऊनी कपड़े और रेनकोट साथ रखें।

किसानों के लिए क्या है संकेत?

कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, इस समय होने वाली हल्की बूंदाबांदी रबी की फसलों (विशेषकर गेहूं और सरसों) के लिए 'अमृत' के समान साबित हो सकती है। हालांकि, अगर ओलावृष्टि होती है या बारिश तेज होती है, तो फसलों को नुकसान भी पहुंच सकता है। कोहरे के कारण सरसों की फसल में कीटों का डर भी बढ़ जाता है, जिसके लिए किसानों को सतर्क रहने की जरूरत है।

मौसम विभाग की सलाह: