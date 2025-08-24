राजस्थान में विकराल हुआ मॉनसून, कई जिलों में बाढ़ का खतरा, सेना तक बुलानी पड़ी

आठ जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जिनमें कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक और बूंदी सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार को पिछले 24 घंटों में बूंदी के नैनवां में 502 मिमी बारिश हुई, जो सबसे ज्यादा है।

गुजरात-मुंबई में तांडव मचाने के बाद मॉनसून ने अब राजस्थान का रुख कर लिया है। प्रदेश के बड़े हिस्सों में मूसलाधार बारिश से सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है, सड़कें खराब हो गईं और कई इलाकों का संपर्क टूट गया है। मिली जानकारी के अनुसार, बारिश से जुड़ी घटनाओं में दो महिलाओं की मौत हो गई है, जबकि सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। राज्य के पूर्वी हिस्सों में और अधिक बारिश होने का अनुमान भी जताया गया है।

बाढ़ जैसे हालात,NDRF-SDRF ने संभाला मोर्चा आठ जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जिनमें कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक और बूंदी सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार को पिछले 24 घंटों में बूंदी के नैनवां में 502 मिमी बारिश हुई, जो सबसे ज्यादा है। हालात की गंभीरता को देखते हुए बचाव और राहत अभियान चलाने के लिए सेना के साथ-साथ राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) और राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) को तैनात किया गया है। वायु सेना को भी तैयार रहने के लिए कहा गया है और एक एमआई-17 हेलीकॉप्टर पहले ही सहायता के लिए उड़ान भर चुका है।

राजस्थान में चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर

दौसा में सड़कें बनीं दरिया

प्रदेश में त्राहिमाम सवाई माधोपुर और बूंदी में हालात ज्यादा खराब हैं। बूंदी में बाढ़ के तेज बहाव में बह जाने से 50 साल की एक महिला की मौत हो गई और एक खेत में टिन शेड की दीवार गिरने से 65 साल की एक महिला की मौत हो गई। सवाई माधोपुर में 30 से ज्यादा गांव पानी में डूब गए हैं और उनका मुख्य शहर से संपर्क टूट गया है। लगातार हो रही बारिश और सुरवाल बांध के ओवरफ्लो होने से एक लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। सड़क और रेल संपर्क बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राजस्थान को मध्य प्रदेश से जोड़ने वाला राजमार्ग पानी में डूब गया है, जबकि कोटा में, शहर को जयपुर और अन्य क्षेत्रों से जोड़ने वाली सड़कें भी पानी में डूब गई हैं।

बचाव कार्यों में मदद के लिए सेना को भी बुलाया गया है। सवाई माधोपुर में, सेना की टीमें फंसे हुए ग्रामीणों को बचाने और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ मिलकर काम कर रही हैं। बूंदी में भी ऐसे ही अभियान चल रहे हैं, जहां प्रशासन ने नैनवां, कापरेन और केशोरायपाटन जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में सेना से मदद मांगी है। बचाव कर्मियों और ग्रामीणों को ले जा रहा एक ट्रैक्टर एक गड्ढे में गिर गया, जिससे एसडीएफ टीम का एक सदस्य मामूली रूप से घायल हो गया।