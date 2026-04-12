राजस्थान में बढ़ने लगी है गर्मी, 40°C के भी पार जा सकता है तापमान; बाड़मेर से जैसलमेर तक गर्मी ने छुड़ाए पसीने
मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के कई हिस्सों में बीते दिनों बारिश और आंशिक बादल छाए रहने से गर्मी और तेज धूप से जो हल्की राहत मिल रही थी वह अगले कुछ दिन नहीं मिलने वाली।
राजस्थान में गर्मी का दौर तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में राजस्थान के सभी शहरों में आसमान साफ रहा और धूप रही। और आने वाले दिनों में कुछ जिलों में तापमान 40°C या फिर इसके भी पार जा सकता है। इससे कई जिलों में हीट वेव जैसी परिस्थितियां बनने की आशंका बढ़ सकती है।
मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के कई हिस्सों में बीते दिनों बारिश और आंशिक बादल छाए रहने से गर्मी और तेज धूप से जो हल्की राहत मिल रही थी वह अगले कुछ दिन नहीं मिलने वाली। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिन दोपहर के दौरान तापमान में बढ़ोत्तरी होगी। ऐसे में आजमन को अधिक सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
शनिवार को कितना था तापमान?
मौसम विज्ञान केन्द्र जयपुर के मुताबिक 11 अप्रैल को सबसे अधिक तापमान बाड़मेर और जैसलमेर में 39.6 डिग्री दर्ज किया गया है। विभाग के मुताबिक, शनिवार को तापमान 39 °C के साथ बाड़मेर राज्य में सबसे गर्म रहा, इसके बाद जैसलमेर 36.9°C, जोधपुर 35.8°C और कोटा 34.6°C पर रहा। जयपुर में अधिकतम तापमान 33°C और न्यूनतम 21.2°C दर्ज किया गया।
अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम?
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान शहर में आसमान साफ रहने का अनुमान जताया है, जिसमें अधिकतम तापमान बढ़कर 36°C के आसपास पहुंचने की संभावना है।
तापमान 2 से 3°C तक बढ़ गया
मौसम विभाग के मुताबिक, कई शहरों में दिन का तापमान 2 से 3°C तक बढ़ गया है। बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर जैसे इलाकों में गर्मी का ज्यादा एहसास हो रहा है। वहीं मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, 15 अप्रैल से एक नया कमजोर पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग