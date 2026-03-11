राजस्थान में भीषण गर्मी, 40 डिग्री पार पहुंच गया तापमान; कब होगी बारिश
राजस्थान के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मार्च में ही प्रदेश का तापमान 40 डिग्री से ज्यादा पहुंच गया है। मौसम विभाग ने हफ्ते के आखिरी में बारिश की संभावना जताई है।
राजस्थान को मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मार्च के महीने में आसामान्य रूप से तेज गर्मी पड़ रही है और मौसम विभाग के अनुसार इस हफ्ते के आखिरी में आंधी-बारिश की संभावना है, जिससे तापमान में आंशिक गिरावट आएगी। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार इस समय राज्य के अधिकतर भागों में अधिकतम तापमान 36 से 40 डिग्री के बीच है जो सामान्य से 4 से 10 डिग्री सेल्सियस अधिक है। आइए जानते हैं पूरे राजस्थान के मौसम का हाल।
कहां कितना तापमान
बुधवार सुबह तक के बीते 24 घंटों में सर्वाधिक तापमान बाड़मेर में 40.6 डिग्री सेल्सियस रहा। झुंझुनू के पिलानी में यह 39.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकतर भागों में आगामी तीन-चार दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है और अगले 48 घंटे तापमान में विशेष बदलाव नहीं होने तथा 10-11 मार्च को दक्षिण-पश्चिमी भागों में कहीं-कहीं लू चलने की संभावना है।
पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होगी बारिश
लगातार पड़ रही गर्मी से राजस्थान को जल्द ही राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, 12 मार्च से तापमान में हल्की गिरावट हो सकती है। इसी तरह 14-15 मार्च को एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की आंधी-बारिश होगी। इसके साथ ही तापमान में 2-3 डिग्री की गिरावट आएगी।
