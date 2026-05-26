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भट्ठी की तरह तप रहा राजस्थान; श्रीगंगानगर 47 डिग्री तापमान, कब होगी बारिश?

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
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राजस्थान में भीषण गर्मी सितम ढा रही है। श्रीगंगानगर 47 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म रहा। कल भी लू चलने का अनुमान है। हालांकि एक नए पश्चिमी विक्षोभ से राहत की संभावना है। 

भट्ठी की तरह तप रहा राजस्थान; श्रीगंगानगर 47 डिग्री तापमान, कब होगी बारिश?

Rajasthan Mausam: राजस्थान में भीषण गर्मी कहर बरपाने पर आमादा है। आलम कि श्रीगंगानगर 47 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ राजस्थान का सबसे गर्म स्थान रहा। बीकानेर, फलौदी और कोटा समेत अधिकांश शहरों में अधिकतम तापमान 40 से 46 डिग्री सेल्सियस के पार रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, अगले बुधवार तक राजस्थान में लू का प्रकोप देखा जाएगा। हालांकि, 28 मई से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण कुछ इलाकों में आंधी और बारिश से तापमान में गिरावट आएगी। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी।

मौसम विभाग के अनुसार, राजस्थान के अधिकांश प्रमुख शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। 47 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ श्रीगंगानगर राजस्थान का सबसे गर्म स्थान रहा। बीकानेर और फलौदी में अधिकतम तापमान 46 से 46 डिग्री जबकि जैसलमेर में 45.6 डिग्री, कोटा में 45.4 डिग्री और राजधानी जयपुर में 43.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजस्थान में कल भी लू चलने का अनुमान है।

मौसम विभाग ने बुधवार को राजस्थान के बूंदी, सवाई मोधोपुर, टोंक, बालोतरा, बाड़मेर, चुरू और हनुमानगढ़ जिलों के अलग-अलग हिस्सों में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की ओर से बुधवार को ही कोटा, बीकानेर, जैसलमेर, फलौदी और श्रीगंगानगर में भीषण लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है।

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आंधी और बारिश की गतिविधियां होंगी तेज

मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार को बीकानेर, कोटा संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में कहीं-कहीं अधिकतम तापमान 46 से 47 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। मौसम विभाग की मानें तो 28 मई से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजस्थान के कुछ हिस्सों में आंधी-बारिश देखी जा सकती है। मौसम विभाग की मानें तो 28 मई के बाद आंधी और बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी जाएगी। इससे तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी आने की संभावना है।

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इन जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने 28 मई को राजस्थान के अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, जयपुर, झुंझनूं, खैरथल - तिजारा, कोठपुतली बहरोड़, सीकर, बीकानेर, चुरू, डीडवाना कुचामन, हनुमानगढ़, नागौर और श्रीगंगानगर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और तेज आंधी के साथ बूंदाबांदी या हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं राज्य के कई जिलों में लू भी चलने की चेतावनी भी जारी की गई है। आंधी के दौरान हवा की स्पीड 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक चल सकती है। 29 और 30 मई को भी सूबे के कई हिस्सों में आंधी और बारिश वाला मौसम देखा जाएगा।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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