राजस्थान: पिछले 24 घंटों में शुष्क रहा मौसम, 4.9 डिग्री के साथ ये इलाका सबसे ठंडा

संक्षेप: वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव समाप्त होने के बाद प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आसमान साफ हो गया है। आने वाले 2 सप्‍ताह तक बारिश की संभावना कम है। हालांकि विभाग के मुताबिक, एक नया पश्चिमी विक्षोभ 9 फरवरी से उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है।

राजस्थान में बीते 24 घंटे के दौरान मौसम शुष्क बना रहा। मौसम विभाग ने रविवार को ये जानकारी दी है। विभाग के मुताबिक, रविवार सुबह सीकर जिले का फतेहपुर सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा, पाली में 5 डिग्री, सीकर में 6.5 डिग्री और सिरोही और करौली में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

राज्य के अधिकांश शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। राजधानी जयपुर में तापमान 11.7 डिग्री दर्ज किया गया। विभाग ने बताया कि इस अवधि के दौरान पूरे राज्य में मौसम शुष्क बना रहा। आपको बता दें कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव समाप्त होने के बाद प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आसमान साफ हो गया है। आने वाले 2 सप्‍ताह तक बारिश की संभावना कम है। हालांकि विभाग के मुताबिक, एक नया पश्चिमी विक्षोभ 9 फरवरी से उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है।

दिन में हल्की गर्मी महसूस हो रही राज्य में अब सुबह-शाम की ठंड है। सूर्य की तपिश बढ़ने से दिन में हल्की गर्मी महसूस हो रही है। दिन के समय कई जिलों में पारा 30 डिग्री सेल्सियस का आंकड़ा पार कर रहा है। राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में अगले तीन से चार दिनों तक तापमान में आंशिक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। जयुपर में अगले दो दिन मौसम साफ रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर और सीकर, चूरू, झुंझुनूं का मौसम शुष्क बना हुआ है। वहीं पिछले 24 घंटों में जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, अजमेर, उदयपुर समेत तमाम शहरों में आसमान साफ रहा।