तीन दिन और; राजस्थान में शीतलहर के साथ कोहरा भी करेगा परेशान, पारा भी गिरेगा

दिसंबर का अंतिम सप्ताह करीब आते ही ठंड ने जो गियर बदला है, उसने सबको ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है। कई शहरों में पारा 5 डिग्री से भी नीचे आ गया है। शीतलहर के प्रकोप के साथ कोहरे ने भी सितम ढाया हुआ है। विजिबिलिटी लो होने के चलते रास्ते में वाहनों को भी समस्या हो रही है।

आज के ताजा मौसम अपडेट की मानें तो राजस्थान में घने कोहरे की मार है। सबसे कम फतेहपुर में 3.3 डिग्री तो वहीं डुंगरपुर में 5.4 डिग्री और सीकर में 5.8 और अलवर में 6 डिग्री तक न्यूनतम पारा रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि 3 दिन बाद यानी 24 दिसंबर से और ज्यादा ठंड और शीतलहर दखने को मिल सकती है। इस दौरान न्यूनतम पारा 2-3 डिग्री तक जाएगा।

23-24 दिसंबर को पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में और घना कोहरा देखने को मिल सकता है। सवाई माधोपुर में सर्दी के सीजन का सबसे घना कोहरा आज देखने को मिला। इसका सबसे ज्यादा असर सड़क पर चल रहे वाहन चालकों पर पड़ा। यह हाल करौली जिले में भी देखने को मिला। ऐसा ही हाल बाकी जिलों का भी है।

स्थान न्यूनतम तापमान (°C) डुंगरपुर 5.4 सीकर 5.8 अलवर 6.0 करौली 6.2 दौसा 6.4 वनस्थली 7.1 चुरू 7.6 नागौर 8.0 झुंझुनू 8.4 जयपुर 9.0