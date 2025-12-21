Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़RAJASTHAN WEATHER NEWS UPDATE COLDWAVE WINTER ALERT TEMPERATURE DIPS ALL IMD MAUSAM SAMACHAR
तीन दिन और; राजस्थान में शीतलहर के साथ कोहरा भी करेगा परेशान, पारा भी गिरेगा

तीन दिन और; राजस्थान में शीतलहर के साथ कोहरा भी करेगा परेशान, पारा भी गिरेगा

संक्षेप:

RAJASTHAN WEATHER: आज के ताजा मौसम अपडेट की मानें तो राजस्थान में घने कोहरे की मार है। सबसे कम फतेहपुर में 3.3 डिग्री तो वहीं डुंगरपुर में 5.4 डिग्री और सीकर में 5.8 और अलवर में 6 डिग्री तक न्यूनतम पारा रिकॉर्ड किया गया है।

Dec 21, 2025 11:36 am ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
share Share
Follow Us on

दिसंबर का अंतिम सप्ताह करीब आते ही ठंड ने जो गियर बदला है, उसने सबको ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है। कई शहरों में पारा 5 डिग्री से भी नीचे आ गया है। शीतलहर के प्रकोप के साथ कोहरे ने भी सितम ढाया हुआ है। विजिबिलिटी लो होने के चलते रास्ते में वाहनों को भी समस्या हो रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आज के ताजा मौसम अपडेट की मानें तो राजस्थान में घने कोहरे की मार है। सबसे कम फतेहपुर में 3.3 डिग्री तो वहीं डुंगरपुर में 5.4 डिग्री और सीकर में 5.8 और अलवर में 6 डिग्री तक न्यूनतम पारा रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि 3 दिन बाद यानी 24 दिसंबर से और ज्यादा ठंड और शीतलहर दखने को मिल सकती है। इस दौरान न्यूनतम पारा 2-3 डिग्री तक जाएगा।

23-24 दिसंबर को पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में और घना कोहरा देखने को मिल सकता है। सवाई माधोपुर में सर्दी के सीजन का सबसे घना कोहरा आज देखने को मिला। इसका सबसे ज्यादा असर सड़क पर चल रहे वाहन चालकों पर पड़ा। यह हाल करौली जिले में भी देखने को मिला। ऐसा ही हाल बाकी जिलों का भी है।

स्थानन्यूनतम तापमान (°C)
डुंगरपुर5.4
सीकर5.8
अलवर6.0
करौली6.2
दौसा6.4
वनस्थली7.1
चुरू7.6
नागौर8.0
झुंझुनू8.4
जयपुर9.0

ठंड और कोहरे का असर फ्लाइट्स पर भी देखने को मिल रहा है। जयपुर से दुबई जाने वाली स्पाइसजेट का विमान फिर लेट हो गया। फ्लाइट 8 घंटे लेट है। सुबह 9:40 की जगह शाम 5 बजे के बाद उड़ने की सूचना है। जयपुर में न्यूनतम पारा 9 डिग्री तो वहीं पाली का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Rajasthan Weather Rajasthan News Winter Season
इलेक्शन रिजल्ट 2024 , झारखंड इलेक्शन रिजल्ट और राजस्थान उपचुनाव रिजल्ट से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।