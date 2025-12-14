कोहरे की ओट में ढंका राजस्थान, बादल भी छाए, पर IMD ने दी राहत वाली खबर

संक्षेप: अगर हम दिन के तापमान की बात करें, तो राजस्थान में ऐसा कोई शहर नहीं है जहा का तापमान सामान्य से कम हो। तेज धूप निकलने के कारण सभी शहरों का तापमान सामान्य से ऊपर चला गया है। बाड़मेर में सबसे ज़्यादा तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया

राजस्थान में ठंड ने अपना गियर बदल लिया है। रविवार को प्रदेश के कई जिलों में तापमान की कमी के साथ कोहरे का असर देखने को मिला। कोहर के चलते कई जगह लोगों को वाहन चलाने में भी परेशानी हुई। हालांकि पिछले हफ्ते की तुलना में तपामान में बढ़ोतरी हुई है। शेखावाटी और माउंट आबू में 4 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। फतेहपुर 2 डिग्री से बढ़कर 6.5 डिग्री सेल्सियस, नागौर का तापमान 3.3 डिग्री से बढ़कर 6.6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। प्रदेश के उत्तरी-पश्चिमी इलाकों में बादल छाए हुए हैं।

अगर हम दिन के तापमान की बात करें, तो राजस्थान में ऐसा कोई शहर नहीं है जहा का तापमान सामान्य से कम हो। तेज धूप निकलने के कारण सभी शहरों का तापमान सामान्य से ऊपर चला गया है। बाड़मेर में सबसे ज़्यादा तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य तापमान से 4.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। सीकर और झुंझुनूं का तापमान भी सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहा।