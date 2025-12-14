Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़rajasthan weather news today temperature rise dips fog in many areas imd latest Mausam Samachar
कोहरे की ओट में ढंका राजस्थान, बादल भी छाए, पर IMD ने दी राहत वाली खबर

संक्षेप:

Dec 14, 2025 11:51 am ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
राजस्थान में ठंड ने अपना गियर बदल लिया है। रविवार को प्रदेश के कई जिलों में तापमान की कमी के साथ कोहरे का असर देखने को मिला। कोहर के चलते कई जगह लोगों को वाहन चलाने में भी परेशानी हुई। हालांकि पिछले हफ्ते की तुलना में तपामान में बढ़ोतरी हुई है। शेखावाटी और माउंट आबू में 4 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। फतेहपुर 2 डिग्री से बढ़कर 6.5 डिग्री सेल्सियस, नागौर का तापमान 3.3 डिग्री से बढ़कर 6.6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। प्रदेश के उत्तरी-पश्चिमी इलाकों में बादल छाए हुए हैं।

अगर हम दिन के तापमान की बात करें, तो राजस्थान में ऐसा कोई शहर नहीं है जहा का तापमान सामान्य से कम हो। तेज धूप निकलने के कारण सभी शहरों का तापमान सामान्य से ऊपर चला गया है। बाड़मेर में सबसे ज़्यादा तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य तापमान से 4.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। सीकर और झुंझुनूं का तापमान भी सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहा।

मौसम केंद्र जयपुर ने अभी-अभी जो बुलेटिन जारी किया है, उसके अनुसार, अगले 48 घंटों तक मौसम सूखा (शुष्क) रहने वाला है। इसका मतलब है कि तापमान में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा। फिलहाल, शीतलहर (ठंडी हवाएं) चलने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। इसका सीधा अर्थ यह है कि अगले दो-तीन दिनों तक ठंड का असर कम रहेगा।

