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राजस्थान में मॉनसून का असर तेज, कई हिस्सों में बारिश; जैसलमेर में आंधी का तांडव

Mohit लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
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Rajasthan Weather Update: राजस्थान के की इलाकों में बीते 24 घंटे के दौरान हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिली है। शनिवार सुबह तक के 24 घंटों के दौरान भी राज्य के कई हिस्सों में इस तरह हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई थी।

राजस्थान में मॉनसून का असर तेज, कई हिस्सों में बारिश; जैसलमेर में आंधी का तांडव

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मॉनसून की सक्रियता से बारिश का दौर जारी है। राजस्थान के कई इलाकों में बीते 24 घंटे के दौरान हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। इस दौरान उदयपुर जिले के सलूंबर में सबसे ज्यादा 6cm बारिश दर्ज की गई है। यह जानकारी मौसम विभाग ने दी है।

पूर्वी राजस्थान में कोटा जिले के सांगोद में 5cm बारिश दर्ज की गई जबकि सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा, झालावाड़ के बकानी और झालरापाटन में 3-3cm बारिश दर्ज की गई है। इनके अलावा डूंगरपुर के आसपुर, कोटा के पीपल्दा, बांसवाड़ा के जगपुर और चित्तौड़गढ़ के डूंगला में 2-2cm बारिश दर्ज की गई है। प्रतापगढ़ के अरनोद, सिरोही के पिंडवाड़ा, बांसवाड़ा के बागीदौरा और झालावाड़ के अकलेरा में 1cm बारिश दर्ज की गई।

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पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में कहां-कहां बारिश?

पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो जोधपुर तहसील में 5cm जबकि बाड़मेर के गुडामालानी में 4cm बारिश दर्ज की गई। जालोर के संचौर, बाड़मेर के गडरारोड और पाली के रोहट में 3-3cm बारिश हुई।

नागौर के खिमसर, बाड़मेर के धोरीमन्ना और हनुमानगढ़ के भादरा में 2cm तो जोधपुर के शेरगढ़, जैसलमेर, नागौर के मकराना और चूरू के रतनगढ़ में 1cm बारिश दर्ज गई है। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कई अन्य इलाकों में भी 1cm से कम बारिश दर्ज की गई है।

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शनिवार सुबह तक के 24 घंटों के दौरान कहां-कहां हुई थी बारिश?

शनिवार सुबह तक के 24 घंटों के दौरान कई जगह हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि कुछ जगहों पर भारी बारिश भी दर्ज की गई। इसके अनुसार बालोतरा जिले के पचपदरा में सबसे ज्यादा 8cm बारिश दर्ज की गई इसके बाद डूंगरपुर में 7cm बारिश हुई। डूंगरपुर के धंबोला और बालोतरा में 6-6 cm बाररिश हुई।

इसी तरह बांसवाड़ा, पिंडवाड़ा (सिरोही), अरनोद (प्रतापगढ़), वल्लभनगर (उदयपुर), आबू रोड (सिरोही), सिवाना (बाड़मेर) और भीनमाल (जालोर) में 5-5cm जबकि घाटोल (बांसवाड़ा) और माउंट आबू में 4cm बारिश हुई। विभाग के अनुसार बाकी जगहों पर बारिश 4cm से कम रही।

मौसम विभाग ने शनिवार को अगले तीन दिनों तक पूरे राज्य में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान लगाया है, साथ ही कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। इसने बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़, सलूंबर और उदयपुर जिलों के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया था।

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तेज आंधी में उखड़े सोलर पैनल की प्लेटें, एक की मौत

जैसलमेर में तेज आंधी के चलते होटल की छत पर लगे सोलन पैनल की प्लेट सड़क पर आ गिरीं जिसकी चपेट में आने से एक 60 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई जबकि उनके दो पोते गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान शुभाष खत्री के रूप में हुई है। वे अपने दो पोतों के साथ स्कूटर पर सवार थे। इस दौरान गांधी कॉलोनी में बारिश और आंधी के दौरान सोलर पैनल की प्लेट उखड़कर सीधा उनके ऊपर आ गिरीं। इस दौरान तीनों को गंभीर चोटें आईं और तुरंत नजदीकी जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया जहां शुरुआती ईलाज के बाद उन्हें जोधपुर रेफर कर दिया गया। इस दौरान जोधपुर ले जाते हुए सुभाष खत्री ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वहीं दो पोते श्याम( 5) और ऋषभ (2) की जान बच गई हालांकि उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

(पीटीआई के इनपुट के साथ)

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