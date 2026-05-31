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राजस्थान में अंधड़ के बाद पड़े ओले; इन जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
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Rajasthan Mausam: राजस्थान में तेज आंधी, ओलावृष्टि और भारी बारिश से मौसम बदल गया है। भीलवाड़ा में चक्रवाती हवाओं से मोबाइल टावर गिर गया और बिजली गुल रही। मौसम विभाग ने कई जिलों में आंधी, बारिश और ओले गिरने का अलर्ट जारी किया है।

राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश, ओलावृष्टि और तेज आंधी से मौसम बदल गया है। शाहपुरा में सर्वाधिक 55 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं भीलवाड़ा में 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चक्रवाती हवाएं चलीं जिसके कारण एक मोबाइल टावर गिर गया। यही नहीं कई इलाकों में घंटों बिजली गुल रही। मौसम विभाग ने आज भी राजस्थान के कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश की चेतावनी दी है। कई जिलों में ओले गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है।

अंधड़ से गिरा टावर

यूनीवार्ता की रिपोर्ट के मुताबिक, भीलवाड़ा जिले में शनिवार रात तेज अंधड़ से मांडल कस्बे में बीएसएनएल का करीब 25 साल पुराना एक भारी-भरकम मोबाइल टावर गिर गया। इससे पास का महिला एवं बाल विकास विभाग का भवन क्षतिग्रस्त हो गया। टावर का एक अन्य हिस्सा पास के आनंद भोजनालय के पास भी गिरा। हालांकि इससे कोई जनहानि नहीं हुई। रात में पूरे जिले में करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चक्रवाती हवाएं और धूल भरी आंधी चली।

ओले भी गिरे

तेज हवाओं और बारिश से रात भर शहर और ग्रामीण इलाकों के कई फीडर बंद रहे। इससे घंटों बिजली गुल रही। झमाझम बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। भीलवाड़ा जिले का अधिकतम तापमान 43.8 से गिरकर 37 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। वहीं एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य भर में कुछ जगहों पर धूल भरी आंधी के साथ ओले भी गिरे। रविवार को राज्य के कई जिलों में सुबह से बादल नजर आ रहे हैं। हल्की बूंदाबांदी से मौसम सुहाना हो गया है।

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इन जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, ओले भी गिरेंगे

IMD ने आज भी राज्य के अजमेर, बांसवाड़ा, बांरा, ब्यावर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डुंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूंबर, सवाई माधोपुर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, पाली, फलौदी जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और आंधी के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कुछ जगहों पर ओले भी गिर सकते हैं। हवा की स्पीड 60-70 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है।

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इन जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट

वहीं मौसम विभाग ने अलवर, डीग, झुंझुनू, खैरथल तिजारा, कोठपुतली बहरोड़, सीकर, बालोतरा, बाड़मेर, चुरू, डीडवाना कुचामन, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, श्री गंगानगर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान हवा की स्पीड 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। कल भी राज्य के कई हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है।

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(एएनआई, यूनीवार्ता और IMD के इनपुट पर आधारित रिपोर्ट)

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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