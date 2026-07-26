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राजस्थान में आज 3 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी; 28 जुलाई से फिर एक्टिव होगा मॉनसून

By Ratan Gupta
लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
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राजस्थान में मानसून फिलहाल कमजोर पड़ गया है, जिससे अधिकांश जिलों में बारिश का दौर थम गया है और उमस बढ़ गई है। मौसम विभाग ने रविवार को जैसलमेर, बाड़मेर और जालोर में बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है।

राजस्थान में आज 3 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी; 28 जुलाई से फिर एक्टिव होगा मॉनसून
बारिश में एंजॉय करते बच्चे

राजस्थान में मानसून की रफ्तार फिलहाल धीमी पड़ गई है। शनिवार को राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहने से तापमान और उमस में बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में अच्छी बारिश हुई। मौसम विभाग ने रविवार (26 जुलाई) के लिए जैसलमेर, बाड़मेर और जालोर में बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है। वहीं, 28 जुलाई से बंगाल की खाड़ी में बने नए लो-प्रेशर सिस्टम के प्रभाव से पूर्वी राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय होने की संभावना जताई गई है।

जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार, मानसून ट्रफ लाइन अपनी सामान्य स्थिति से दक्षिण की ओर खिसक गई है। इसके कारण राज्य के पूर्वी हिस्से में बारिश की गतिविधियां कमजोर हो गई हैं। हालांकि बंगाल की खाड़ी में नया निम्न दबाव क्षेत्र विकसित हो रहा है, जो धीरे-धीरे पश्चिम की ओर बढ़ेगा। इसके असर से 28 जुलाई से पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में फिर से अच्छी बारिश शुरू हो सकती है।

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पश्चिमी राजस्थान में अच्छी बारिश

पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक 90 मिमी बारिश बाड़मेर के सेड़वा में हुई। इसके अलावा बायतू में 49 मिमी, नाकोड़ा में 57 मिमी, बटाडू में 64 मिमी, कल्याणपुरा में 67 मिमी, चौहटन में 41 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई।

जालोर के रानीवाड़ा में 50 मिमी और भीनमाल में 25 मिमी, पाली के रोहट में 21 मिमी तथा जोधपुर के शेरगढ़ में 38 मिमी और तिंवरी में 18 मिमी बारिश दर्ज हुई। उदयपुर के गोगुंदा में 19 मिमी बारिश हुई, जबकि जैसलमेर के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश रिकॉर्ड की गई।

अधिकांश जिलों में बढ़ी उमस

शनिवार को बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर संभाग के अधिकांश हिस्सों में दिनभर मौसम साफ रहा। बारिश नहीं होने से लोगों को उमस और गर्मी का सामना करना पड़ा। राज्य का सबसे अधिक अधिकतम तापमान श्रीगंगानगर में 37.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

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राजस्थान के अलग-अलग जिलों का हाल

  • सीकर में सुबह बादल छाए रहे और कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग ने अगले सप्ताह तीन से चार दिन बारिश की संभावना जताई है। यहां अधिकतम तापमान 34.5 और न्यूनतम 25.9 डिग्री सेल्सियस रहा।
  • अलवर में दिनभर बादल छाए रहे लेकिन बारिश नहीं हुई। अधिकतम तापमान करीब 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तेज बारिश की संभावना जताई है।
  • जोधपुर में पिछले 24 घंटे में 18.6 मिमी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। यहां अधिकतम तापमान 30.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 4.4 डिग्री कम है।
  • अजमेर में दिनभर रुक-रुककर हल्की बारिश होती रही। सुबह 8:30 बजे तक 4.7 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई। अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम 22.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
  • उदयपुर में कई इलाकों में बारिश हुई और मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में तेज बारिश की संभावना जताई है। वहीं कोटा में बादल छाए रहे और कुछ स्थानों पर रिमझिम बारिश हुई। यहां अगले दो दिनों के लिए भी यलो अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल 27 जुलाई तक अधिकांश हिस्सों में बारिश सीमित रहेगी, लेकिन 28 जुलाई से बंगाल की खाड़ी के नए सिस्टम के असर से पूर्वी राजस्थान में मानसून फिर जोर पकड़ सकता है। ऐसे में कई जिलों में एक बार फिर अच्छी बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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