rajasthan weather forecast rain and hailstorm orange alert due to western disturbance राजस्थान में गिरेंगे ओले, 40 की स्पीड से चलेंगी हवाएं; इन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट
rajasthan weather forecast rain and hailstorm orange alert due to western disturbance

राजस्थान में गिरेंगे ओले, 40 की स्पीड से चलेंगी हवाएं; इन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट

राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से झमाझम बारिश देखी जा रही है। मौसम विभाग ने अनेक जगहों पर भारी बारिश और ओले गिरने की चेतावनी जारी की है। किन जिलों में भारी बारिश का जारी किया गया है कि ऑरेंज अलर्ट? जानें…

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरMon, 6 Oct 2025 03:08 PM
राजस्थान में एकबार फिर जोरदार बारिश वाला मौसम बन गया है। एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजस्थान में बारिश का नया दौर देखा जा रहा है। बीते 24 घंटे के दौरान राजस्थान के कई जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने राजस्थान के कई जिलों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश और ओले गिरने की चेतावनी दी है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलने का अनुमान है।

इन जिलों में ओले गिरने और बारिश का ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान राजस्थान के अजमेर, अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, जयपुर, झुंझुनूं, खैरथल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, सीकर, टोंक, बीकानेर, चुरू, डीडवाना कुचामन, हनुमानगढ़, नागौर और श्रीगंगानगर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी बारिश और कहीं-कहीं ओले गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान अलग-अलग हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलने का अनुमान है।

इन जिलों में झमाझम बारिश का येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के ही दौरान बांसवाड़ा, बारां, ब्यावर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, डुंगरपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलुम्बर, सवाई माधोपुर, सिरोही, उदयपुर और जालौर जिलों के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कुछ जगहों पर वज्रपात की घटनाएं भी देखी जा सकती हैं।

कल भी मौसम इन जिलों में रहेगा खराब

मौसम विभाग के अनुसार, कल यानी मंगलवार को भी राजस्थान के कई जिलों में मौसम खराब रहेगा। मौसम विभाग ने मंगलवार को राजस्थान के अलवर, बारां, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, झालावाड़, झुंझुनूं, करौली, खैरथल तिजारा, कोठपुतली बहरोड़ और सीकर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में 8 अक्टूबर से मौसम साफ रहने का अनुमान है।