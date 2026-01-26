Hindustan Hindi News
राजस्थान में दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर, कल इन जिलों में होगी बारिश; तेजी से गिरेगा तापमान

संक्षेप:

राजस्थान का मौसम कल से बदलने वाला है। प्रदेश में मंगलवार को कई जिलों में बारिश की संभावना बनी हुई है। इस दौरान पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी।

Jan 26, 2026 10:04 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
Rajasthan Weather: राजस्थान का मौसम कल से बदल जाएगा। प्रदेश में शीतलहर और तेज ठंड का प्रकोप जारी हैं और पिछले 24 घंटों में सीकर के फतेहपुर और सीकर में न्यूनतम तापमान जमाव बिन्दू के पास पहुंच गया जबकि नये पश्चिम विक्षोम के कारण मंगलवार को प्रदेश के कई इलाकों में तीव्र बादल कड़कने के साथ हल्की और मध्यम बारिश होने का अनुमान है।

राजस्थान मौसम विभाग के अनुसार राज्य में पिछले चौबीस घंटों में फतेहपुर में सबसे कम 0.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया1 इसके अलावा प्रदेश के पर्वतीय स्थल माउंटआबू में न्यूनतम तापमान छह डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि राजधानी जयपुर में 6.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा।

ये भी पढ़ें:राजस्थान में आंधी-बारिश की चेतावनी, तीन शहरों में पारा माइनस में पहुंचा

मौसम विज्ञान केन्द्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार सोमवार से नये पश्चिम विक्षोम के उत्तरी पश्चिमी भारत और राजस्थान के कई इलाकों में प्रभावी होने से मंगलवार को को प्रदेश के कई क्षेत्रों में तीव्र मेघगर्जन, आकाशीय बिजली चमकने के साथ हल्की एवं मध्यम वर्षा होने की संभावना हैं। बादल छाये रहने से तापमान में दो से चार डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। श्री शर्मा ने बताया कि पश्चिम विक्षोम का 28 जनवरी को असर कम होने से फिर तापमान में दो से चार डिग्री की गिरावट आने की संभावना है। उन्होंने बताया कि इसके बाद 30-31 जनवरी को एक और नये विक्षोम के कारण 31 जनवरी एवं एक फरवरी को प्रदेश के कुछ इलाकों में मावठ होने की संभावना है।

