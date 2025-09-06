राजस्थान में 2 दिन होगी बहुत भारी बारिश, IMD का कई जिलों में रेड अलर्ट

राजस्थान में भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने राजस्थान के मौसम को लेकर एक बार फिर से बड़ा अपडेट जारी किया है। मौसम विभाग ने दो दिनों के लिए कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है।

Rajasthan Weather: राजस्थान में मानसून की मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने शनिवार और रविवार को राज्य के कई जिलों में बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार कम दबाव का एक क्षेत्र (WML) आज दक्षिण पूर्वी राजस्थान के ऊपर बना हुआ है। मौसम केंद्र के अनुसार इसके धीरे-धीरे आगे बढ़ने और आगामी 24 घंटे में तेज होने की पूरी संभावना हैं। मौसम विभाग के अनुसार इसका असर से 6-7 सितंबर के दौरान उदयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ भागों में भारी से बहुत भारी बारिश और कहीं-कहीं अत्यंत भारी (204 मिलीमीटर से अधिक) बारिश हो सकती है।

इन जिलों में रेड अलर्ट मौसम केंद्र ने बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूंबर व उदयपुर जिले में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं जालोर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, राजसमंद और सिरोही जिले में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इसके अनुसार इस दौरान अजमेर, बीकानेर, कोटा, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में मध्यम से कहीं-कहीं तेज बारिश होने की प्रबल संभावना है। मौसम केंद्र के अनुसार वहीं 8-9 सितंबर को जोधपुर संभाग और आसपास के जिलों में कहीं भारी, अतिभारी बारिश का दौर जारी रहेगा।