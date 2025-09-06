Rajasthan weather forecast heavy rain red alert for 2 days in many districts राजस्थान में 2 दिन होगी बहुत भारी बारिश, IMD का कई जिलों में रेड अलर्ट, Rajasthan Hindi News - Hindustan
Rajasthan weather forecast heavy rain red alert for 2 days in many districts

राजस्थान में 2 दिन होगी बहुत भारी बारिश, IMD का कई जिलों में रेड अलर्ट

राजस्थान में भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने राजस्थान के मौसम को लेकर एक बार फिर से बड़ा अपडेट जारी किया है। मौसम विभाग ने दो दिनों के लिए कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरSat, 6 Sep 2025 12:45 PM
Rajasthan Weather: राजस्थान में मानसून की मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने शनिवार और रविवार को राज्य के कई जिलों में बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार कम दबाव का एक क्षेत्र (WML) आज दक्षिण पूर्वी राजस्थान के ऊपर बना हुआ है। मौसम केंद्र के अनुसार इसके धीरे-धीरे आगे बढ़ने और आगामी 24 घंटे में तेज होने की पूरी संभावना हैं। मौसम विभाग के अनुसार इसका असर से 6-7 सितंबर के दौरान उदयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ भागों में भारी से बहुत भारी बारिश और कहीं-कहीं अत्यंत भारी (204 मिलीमीटर से अधिक) बारिश हो सकती है।

इन जिलों में रेड अलर्ट

मौसम केंद्र ने बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूंबर व उदयपुर जिले में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं जालोर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, राजसमंद और सिरोही जिले में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इसके अनुसार इस दौरान अजमेर, बीकानेर, कोटा, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में मध्यम से कहीं-कहीं तेज बारिश होने की प्रबल संभावना है। मौसम केंद्र के अनुसार वहीं 8-9 सितंबर को जोधपुर संभाग और आसपास के जिलों में कहीं भारी, अतिभारी बारिश का दौर जारी रहेगा।

मौसम विभाग के अनुसार शनिवार सुबह तक के चौबीस घंटे में राज्य के भीलवाड़ा और अजमेर जिलों में अतिभारी बारिश और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, राजसमंद, डूंगरपुर, अलवर, पाली तथा चित्तोड़गढ़ जिलों में भारी बारिश हुई। मौसम केंद्र के अनुसार सर्वाधिक बारिश बनेड़ा (भीलवाड़ा) में 156 मिलीमीटर दर्ज की गई। लगातार बारिश के कारण अनेक जिलों में निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति हो गई और जनजीवन प्रभावित हुआ है। राज्य में बचाव व राहत कार्य के लिए राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) की 62 टीम, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की सात टीम और सिविल डिफेंस की कई टीम काम कर रही हैं। रेलवे के अनुसार अजमेर मंडल के फुलाद-खामलीघाट रेल खंड में भारी बारिश के कारण रेल यातायात प्रभावित रहेगा और दो ट्रेन रद्द की गई हैं।