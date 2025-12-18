Hindustan Hindi News
राजस्थान में ठंड का प्रकोप, कहां सबसे कम तापमान; IMD अपडेट

राजस्थान में ठंड का प्रकोप जारी है। गुरुवार सुबह सीकर जिले के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 4.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।

Dec 18, 2025 11:10 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
पूरे राजस्थान में ठंड का प्रकोप जारी है। गुरुवार सुबह सीकर जिले के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 4.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। नागौर में 4.4 डिग्री, उसके बाद बीकानेर के लूणकरणसर में 4.9 डिग्री तापमान रहा। दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान के सिरोही में 5.4 डिग्री, जबकि राज्य के पूर्वी हिस्से में दौसा में न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।

राज्य के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में 5.4 डिग्री तापमान रहा। टोंक के वनस्थली में न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री रहा, जबकि चूरू, जालोर और करौली में 6.5 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। ज्यादातर शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा।

