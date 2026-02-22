अगले 7 दिन कैसा रहेगा राजस्थान का मौसम? जानें तापमान में होगी कितनी बढ़ोत्तरी
जयपुर में शनिवार सुबह न्यूनतम तापमान 15.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मौसम केंद्र का कहना है कि निकट भविष्य में राज्य में किसी बड़े मौसम तंत्र के सक्रिय होने की संभावना नहीं है।
राजस्थान के कई इलाकों में दिन का तापमान बढ़ने लगा है। सर्दी के बाद अब गर्मी ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। अगले हफ्ते भी तापमान बढ़ेगा और गर्मी पहले से और ज्यादा महसूस होगी। वहीं सुबह-शाम की सर्दी भी अब नाम मात्र की रह गई है। राज्य में आने वाले सप्ताह में शुष्क मौसम रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने रविवार को ये जानकारी दी है।
मौसम केंद्र के मुताबिक आने वाले हफ्ते में मौसम शुष्क रहने की प्रबल संभावनाएं हैं। यानी बारिश की संभावना नहीं है, आसमान खुला रहेगा। हालांकि 23 और 24 फरवरी को दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है, लेकिन मौसम मुख्य रूप से शुष्क ही रहेगा।
2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना
मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि अगले 48 घंटे में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोत्तरी हो सकती है। शनिवार सुबह तक फतेहपुर में राज्य का सबसे कम न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकांश शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से ऊपर रहा। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया जा रहा है।
मौसम तंत्र के सक्रिय होने की संभावना नहीं
शनिवार सुबह तक के चौबीस घंटे में अधिकतम तापमान बाड़मेर में 33.4 डिग्री, फलोदी में 31.4 डिग्री, जालोर में 31.2 डिग्री, जोधपुर में 31 डिग्री, और जैसलमेर में 30.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। टोंक में अधिकतम तापमान 29 डिग्री पहुंच चुका है जबकि न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोत्तरी हुई है। यहां सुबह धूप खिली थी। आपको बता दें कि चार दिन पहले पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई थी।
