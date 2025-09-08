rajasthan weather dept issued red and orange alert for heavy rain in some areas राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी, कहां रेड और किन जगहों पर ऑरेंज अलर्ट?, Rajasthan Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़rajasthan weather dept issued red and orange alert for heavy rain in some areas

राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी, कहां रेड और किन जगहों पर ऑरेंज अलर्ट?

राजस्थान कुछ जिलों में एकबार फिर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। किन जिलों में गरज चमक के साथ भारी से ज्यादा भारी बारिश का जारी किया गया है रेड और ऑरेंज अलर्ट? विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरMon, 8 Sep 2025 03:14 PM
share Share
Follow Us on
राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी, कहां रेड और किन जगहों पर ऑरेंज अलर्ट?

राजस्थान के कुछ हिस्सों में भारी बारिश देखी जा रही है। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से अगले 24 घंटे के दौरान सूबे के कुछ हिस्सों में भारी से ज्यादा भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। एक से दो स्थानों पर भारी से ज्यादा भारी बारिश देखी गई है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान राजस्थान के सिरोही और बाड़मेर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और वज्रपात के साथ भारी से ज्यादा भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की ओर से इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तूफानी हवाएं भी चलने की चेतावनी दी गई है।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान ही राजस्थान के जालौर जिले के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी से ज्यादा भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कुछ जगहों पर वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान के उदयपुर और बालोतरा जिलों में भी मौसम खराब रहने की चेतावनी दी है।

मौसम विभाग ने उदयपुर और बालोतरा के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और वज्रपात के साथ भारी से ज्यादा भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तूफानी हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई है। राजस्थान के कुछ जिलों में कल भी मौसम खराब रहने का अनुमान है।

मौसम विभाग ने 9 सितंबर को बाड़मेर और जैसलमेर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी से ज्यादा भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चल सकती हैं। बीते 24 घंटे के दौरान राजस्थान में भारी बारिश के कारण घर गिरने, भूस्खलन और नदियों-नालों में बाढ़ आने से कम से कम दो लोगों की मौत हो गई है जबकि कई अन्य घायल हुए हैं।