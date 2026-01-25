माइनस में राजस्थान का तापमान, 2 दिन दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर; 6 जिलों में होगी बारिश

संक्षेप: राजस्थान के कई जिलों में रविवार को भीषण ठंड का दौर जारी है। नागौर में उत्तरी हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम तापमान माइनस में पहुंच गया है। यहां का तापमान शून्य से नीचे 1.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो राज्य में सबसे कम दर्ज किया गया है।

राजस्थान के कई जिलों में रविवार को भीषण ठंड का दौर जारी है। नागौर में उत्तरी हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम तापमान माइनस में पहुंच गया है। यहां का तापमान शून्य से नीचे 1.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो राज्य में सबसे कम था। भारतीय मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के अनुसार, तापमान में फिलहाल बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि, शेखावाटी क्षेत्र और राज्य के उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में कहीं-कहीं शीतलहर की स्थिति बनी रह सकती है।

मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, 26 और 27 जनवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है जिसके प्रभाव से 26 जनवरी को दोपहर बाद पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। आईएमडी ने कहा कि 27 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ का अधिक प्रभाव देखने को मिल सकता है और बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, जोधपुर, कोटा और अजमेर संभागों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज किए जाने की संभावना है।

तापमान के आंकड़ों के अनुसार, चित्तौड़गढ़ में अधिकतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नागौर में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे 1.3 डिग्री, फतेहपुर में 0.7 डिग्री, पाली में एक डिग्री, लूणकरणसर में 1.3 डिग्री, दौसा में 1.7 डिग्री, झुंझुनू में 2.3 डिग्री और चूरू में 2.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।