Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बाड़मेर में तापमान 46.4°C रिकॉर्ड, कई जगह बौछारें; कल किन जिलों में होगी बारिश?

Apr 27, 2026 03:10 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
share

राजस्थान में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है, जहां बाड़मेर में तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। हालांकि, नए पश्चिमी विक्षोभ और पूर्वी हवाओं के सक्रिय होने से आगामी दिनों में आंधी और हल्की बारिश की संभावना है। 

बाड़मेर में तापमान 46.4°C रिकॉर्ड, कई जगह बौछारें; कल किन जिलों में होगी बारिश?

Rajasthan Mausam: राजस्थान में इस समय कड़ाके की गर्मी पड़ रही है। बाड़मेर जैसे शहरों में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। हालांकि, बीते कुछ घंटों में फलौदी समेत कई हिस्सों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार, वर्तमान में लू का प्रकोप जारी है, लेकिन आने वाले 3 से 4 दिनों में एक नए पश्चिमी विक्षोभ और पूर्वी हवाओं के सक्रिय होने से मौसम का मिजाज बदल सकता है। इसके प्रभाव से दोपहर के बाद धूलभरी आंधी चलने और गरज के साथ बारिश होने की संभावना है, जिससे तापमान में 1-2 डिग्री की गिरावट आ सकती है।

मौजूदा वक्त में राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर देखा जा रहा है। राजस्थान के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है जो सामान्य तापमान से अधिक है। बीते 24 घंटे में अधिकतम 46.4 डिग्री सेल्सियस तापमान बाड़मेर में रहा। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू चली। कुछ हिस्सों में उष्ण रात्रि भी दर्ज की गई। साथ ही कई जगहों पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी या बौछारें भी दर्ज की गईं।

किन जिलों में लू का येलो अलर्ट, कहां होगी बारिश?

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान राजस्थान के भरतपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, झुंझुनू, बलोतरा, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, फलौदी जिलों के अलग-अलग हिस्सों में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं सीकर, चुरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इससे तापमान में आंशिक गिरावट आ सकती है।

कुछ भागों में जारी रह सकता है लू का दौर

मौसम विभाग के अनुसार, राजस्थान के कुछ भागों में लू का दौर जारी रह सकता है। हालांकि नए पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने और बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाओं के कारण आंधी चलने और कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। आने वाले दिनों में आंधी बारिश के प्रभाव से अधिकतम तापमान में एक से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। इससे लोगों को काफी राहत मिलने का अनुमान है।

ये भी पढ़ें:राजस्थान तप रहा तंदूर सा, बाड़मेर 46 पार, जोधपुर-कोटा रिकॉर्ड तोड़ने की कगार पर

3 मई तक का हाल

राजस्थान IMD के निदेशक राधे श्याम शर्मा ने बताया कि राज्य के कुछ हिस्सों में दोपहर के समय बिजली कड़कने के साथ आंधी-तूफान, धूल भरी आंधी और तेज हवाएं चलने की संभावना है। कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की मामूली गिरावट आएगी लेकिन आप एक बार फिर देखेंगे कि 1 मई से 3 मई के बीच तापमान फिर से 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जाएगा। राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति जारी रहने की संभावना है लेकिन आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और बौछारें पड़ने के कारण तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस की गिरावट भी देखी जाएगी।

ये भी पढ़ें:हिमाचल में 5 जिलों में आज हीट वेव का अलर्ट, 24 घंटे में आंधी-ओलावृष्टि का ऑरेंज

कल किन जिलों में होगी बारिश?

मौसम विभाग ने कल यानी 28 अप्रैल को अलवर, भरतपुर, डीग, झुंझुनू, खैरथल तिजारा, कोटपुतली बहरोड़, सीकर, बीकानेर, चुरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, फलौदी, श्रीगंगानगर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं जोधपुर, बालोतरा और बाड़मेर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद 29 और 30 अप्रैल को भी राजस्थान के अलग-अलग हिस्सों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में लू से जंग; बच्चों से श्रमिकों के लिए सुरक्षा कवच, भाजपा सरकार अलर्ट
ये भी पढ़ें:पटना वालों को गर्मी से 4 दिन राहत, आंधी-बारिश का अलर्ट; जानिए मौसम का हाल
Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Rajasthan News Rajasthan Weather Weather अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Rajasthan News, Jaipur News, Jodhpur News, Alwar News, Ajmer News, Udaipur News और Kota News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।