बाड़मेर में तापमान 46.4°C रिकॉर्ड, कई जगह बौछारें; कल किन जिलों में होगी बारिश?
राजस्थान में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है, जहां बाड़मेर में तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। हालांकि, नए पश्चिमी विक्षोभ और पूर्वी हवाओं के सक्रिय होने से आगामी दिनों में आंधी और हल्की बारिश की संभावना है।
Rajasthan Mausam: राजस्थान में इस समय कड़ाके की गर्मी पड़ रही है। बाड़मेर जैसे शहरों में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। हालांकि, बीते कुछ घंटों में फलौदी समेत कई हिस्सों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार, वर्तमान में लू का प्रकोप जारी है, लेकिन आने वाले 3 से 4 दिनों में एक नए पश्चिमी विक्षोभ और पूर्वी हवाओं के सक्रिय होने से मौसम का मिजाज बदल सकता है। इसके प्रभाव से दोपहर के बाद धूलभरी आंधी चलने और गरज के साथ बारिश होने की संभावना है, जिससे तापमान में 1-2 डिग्री की गिरावट आ सकती है।
मौजूदा वक्त में राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर देखा जा रहा है। राजस्थान के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है जो सामान्य तापमान से अधिक है। बीते 24 घंटे में अधिकतम 46.4 डिग्री सेल्सियस तापमान बाड़मेर में रहा। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू चली। कुछ हिस्सों में उष्ण रात्रि भी दर्ज की गई। साथ ही कई जगहों पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी या बौछारें भी दर्ज की गईं।
किन जिलों में लू का येलो अलर्ट, कहां होगी बारिश?
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान राजस्थान के भरतपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, झुंझुनू, बलोतरा, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, फलौदी जिलों के अलग-अलग हिस्सों में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं सीकर, चुरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इससे तापमान में आंशिक गिरावट आ सकती है।
कुछ भागों में जारी रह सकता है लू का दौर
मौसम विभाग के अनुसार, राजस्थान के कुछ भागों में लू का दौर जारी रह सकता है। हालांकि नए पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने और बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाओं के कारण आंधी चलने और कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। आने वाले दिनों में आंधी बारिश के प्रभाव से अधिकतम तापमान में एक से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। इससे लोगों को काफी राहत मिलने का अनुमान है।
3 मई तक का हाल
राजस्थान IMD के निदेशक राधे श्याम शर्मा ने बताया कि राज्य के कुछ हिस्सों में दोपहर के समय बिजली कड़कने के साथ आंधी-तूफान, धूल भरी आंधी और तेज हवाएं चलने की संभावना है। कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की मामूली गिरावट आएगी लेकिन आप एक बार फिर देखेंगे कि 1 मई से 3 मई के बीच तापमान फिर से 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जाएगा। राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति जारी रहने की संभावना है लेकिन आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और बौछारें पड़ने के कारण तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस की गिरावट भी देखी जाएगी।
कल किन जिलों में होगी बारिश?
मौसम विभाग ने कल यानी 28 अप्रैल को अलवर, भरतपुर, डीग, झुंझुनू, खैरथल तिजारा, कोटपुतली बहरोड़, सीकर, बीकानेर, चुरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, फलौदी, श्रीगंगानगर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं जोधपुर, बालोतरा और बाड़मेर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद 29 और 30 अप्रैल को भी राजस्थान के अलग-अलग हिस्सों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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