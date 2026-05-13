राजस्थान में बरस रही आग; बाड़मेर में 48 डिग्री के पार तापमान, लू का रेड अलर्ट
राजस्थान में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, जहां बाड़मेर में तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। आने वाले दिनों में लू और तापमान बढ़ने की संभावना है। जोधपुर और बीकानेर संभागों में 'हीटवेव' का असर बना रहेगा और अधिकांश शहरों में पारा 41 डिग्री के पार है।
Rajasthan Weather Forecast: राजस्थान में भीषण गर्मी का प्रकोप बना हुआ है जहां मंगलवार को बाड़मेर 48.3 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म स्थान रहा। हालांकि पिछले 24 घंटों में चुरू सहित कुछ इलाकों में आंधी और हल्की बारिश भी दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार, आगामी दिनों में जोधपुर और बीकानेर संभागों में लू (हीटवेव) का दौर जारी रहेगा और राज्य के ज्यादातर हिस्सों में तापमान में और बढ़ोतरी होने की संभावना है जबकि वर्तमान में जयपुर सहित सभी प्रमुख शहरों का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है।
मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है। यह दौर इस हफ्ते जारी रहने का अनुमान है। मंगलवार को बाड़मेर में अधिकतम तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बुधवार को सुबह तक बीते 24 घंटे में राजस्थान में कहीं कहीं बादलों की गरज और आंधी के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक 30.0 मिलीमीटर बारिश चुरू तहसील में दर्ज की गई। राजस्थान के अधिकतर भागों में तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में लू का दौर जारी रहेगा।
मौसम विभाग ने कल गुरुवार को बारां, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा, सवाई माधोपुर में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर और फलौदी में लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बालोदरा, जालौर, जोधपुर और श्रीगंगानगर जिलों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
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लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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