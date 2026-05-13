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राजस्थान में बरस रही आग; बाड़मेर में 48 डिग्री के पार तापमान, लू का रेड अलर्ट

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
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राजस्थान में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, जहां बाड़मेर में तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। आने वाले दिनों में लू और तापमान बढ़ने की संभावना है। जोधपुर और बीकानेर संभागों में 'हीटवेव' का असर बना रहेगा और अधिकांश शहरों में पारा 41 डिग्री के पार है।

राजस्थान में बरस रही आग; बाड़मेर में 48 डिग्री के पार तापमान, लू का रेड अलर्ट

Rajasthan Weather Forecast: राजस्थान में भीषण गर्मी का प्रकोप बना हुआ है जहां मंगलवार को बाड़मेर 48.3 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म स्थान रहा। हालांकि पिछले 24 घंटों में चुरू सहित कुछ इलाकों में आंधी और हल्की बारिश भी दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार, आगामी दिनों में जोधपुर और बीकानेर संभागों में लू (हीटवेव) का दौर जारी रहेगा और राज्य के ज्यादातर हिस्सों में तापमान में और बढ़ोतरी होने की संभावना है जबकि वर्तमान में जयपुर सहित सभी प्रमुख शहरों का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है।

मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है। यह दौर इस हफ्ते जारी रहने का अनुमान है। मंगलवार को बाड़मेर में अधिकतम तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बुधवार को सुबह तक बीते 24 घंटे में राजस्थान में कहीं कहीं बादलों की गरज और आंधी के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक 30.0 मिलीमीटर बारिश चुरू तहसील में दर्ज की गई। राजस्थान के अधिकतर भागों में तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में लू का दौर जारी रहेगा।

मौसम विभाग ने कल गुरुवार को बारां, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा, सवाई माधोपुर में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर और फलौदी में लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बालोदरा, जालौर, जोधपुर और श्रीगंगानगर जिलों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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