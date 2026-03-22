राजस्थान में मौसम की बेरुखी; 3 दिन बारिश की चेतावनी; किन जिलों में येलो अलर्ट?
राजस्थान में मौसम का अजब रुख देखने को मिल रहा है। ऐसे समय जब किसान अपनी फसलों की उपज का इंतजार कर रहे हैं। मौसम की बेरुखी उन पर भारी पड़ती नजर आ रही है। मौसम विभाग ने फिर बारिश का अलर्ट जारी किया है।
Rajasthan Mausam: राजस्थान में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। राजस्थान के कई हिस्सों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने से ठंडक घुल गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान बीकानेर और जयपुर संभाग में कहीं-कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग की मानें तो मौजूदा वेदर सिस्टम के चलते राजस्थान के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश के आसार बन रहे हैं।
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान राजस्थान के जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभागों के साथ-साथ जोधपुर संभाग में कहीं-कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है । मौसम विभाग ने डीग, झुंझुनू, खैरथल - तिजारा, कोठपुतली बहरोड़, सीकर, बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी, श्री गंगानगर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग की मानें तो 25 और 26 मार्च को भी राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में मौसम खराब रह सकता है। 25 मार्च को जयपुर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर और जोधपुर संभागों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी का अनुमान है। 26 मार्च को कोटा, भरतपुर संभागों में कहीं-कहीं गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है।
मौसम विभाग ने 25 मार्च को राजस्थान के कई जिलों में आंधी के साथ बारिश की चेतावनी दी है। IMD ने 25 मार्च को अजमेर, अलवर, ब्यावर, भीलवाड़ा, डींग, जयपुर, झुंझुनू, खैरथल - तिजारा, कोठपुतली बहरोड़, सीकर, टोंक, बीकानेर, चुरू, डीडवाना-कुचामन, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, फलोदी, श्री गंगानगर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दिन हवा की स्पीड 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक देखी जा सकती है।
मौसम विभाग ने 26 मार्च को अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, करौली, खैरथल तिजारा, सवाई माधोपुर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कहीं-कहीं तेज हवाएं भी देखी जा सकती हैं।
तापमान की बात करें तो पिछले 24 घंटों में राज्य का सर्वाधिक अधिकतम तापमान पाली में 32.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान अलवर में 13.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी कटी फसलों और अनाज को सुरक्षित स्थानों पर ढककर रखें ताकि बारिश से उन्हें नुकसान ना पहुंचे।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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