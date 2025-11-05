Hindustan Hindi News
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़rajasthan vegetable seller won 11 crore lottery in punjab
दोस्त से उधार लेकर खरीदा था टिकट; राजस्थान का सब्जीवाला पंजाब में जीत गया ₹11 करोड़

संक्षेप: देने वाला जब भी देता, देता छप्पर फाड़ के... राजस्थान के एक सब्जीवाले के लिए यह एकदम सच साबित हुआ। कहां तो चंद दिनों पहले तक वह 500-1000 रुपये के लिए दोस्त के सामने हाथ फैलाने को मजबूर था और कहां अब वह एक झटके में करोड़पति बन गया है।

Wed, 5 Nov 2025 04:12 PMSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़/जयपुर
देने वाला जब भी देता, देता छप्पर फाड़ के... राजस्थान के एक सब्जीवाले के लिए यह एकदम सच साबित हुआ। कहां तो चंद दिनों पहले तक वह 500-1000 रुपये के लिए दोस्त के सामने हाथ फैलाने को मजबूर था और कहां अब वह एक झटके में करोड़पति बन गया है। राजस्थान के कोटपुतली के रहने वाले अमित सेहरा की पंजाब में 11 करोड़ की लॉटरी लग गई। दिलचस्प बात है कि पंजाब घूमने गए अमित ने दोस्त से 1000 रुपये उधार लेकर दो टिकट खरीदे थे।

पंजाब सरकार की ओर से संचालित इस लॉटरी में दिवाली बंपर 2025 की इनामी राशि 11 करोड़ रुपये रखी गई थी। राजस्थान में सब्जी की रेहड़ी लगाने वाले 32 साल के अमित ने तब दो टिकट खरीदे थे जब वह अपने दोस्त के पास मोगा गए थे। एक टिकट उन्होंने पत्नी के नाम से खरीदी थी जिसमें 1000 रुपये निकले। लेकिन दूसरे टिकट ने उनकी किस्मत और जिंदगी ही बदल दी। अपने नाम पर खेले 500 रुपये के दांव ने उन्हें करोड़पति बना दिया है।

औपचारिकताएं पूरी करने के लिए परिवार के साथ बठिंडा पहुंचे अमित बेहद इमोशनल नजर आए। उन्होंने एएनआई से कहा, 'मैं अपनी खुशी बात नहीं सकता। मैं पंजाब सरकार और लॉटरी एजेंसी को धन्यवाद देता हूं। मेरे सारे दुख अब खत्म हो गए हैं।' अमित ने कहा कि वह भगवान हनुमान के भक्त हैं। जिस दोस्त ने सेहरा को टिकट खरीदने के पैसे दिए थे, उन्हें वह करोड़पति बनने के बाद भूले नहीं हैं। सेहरा ने कहा कि वह दोस्त की दो बेटियों के नाम 50-50 लाख रुपये देना चाहते हैं। अमित ने कहा कि बाकी पैसों से वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे और एक अच्छा घर बनवाएंगे।

पंजाब राज्य लॉटरी विभाग के अधिकारियों ने पुष्टि की कि सेहरा ने 11 करोड़ रुपये का पुरस्कार क्लेम किया है। एक अधिकारी ने बताया, 'उन्होंने टिकट बठिंडा से खरीदा था। विजेताओं को मूल टिकट के साथ अपने बैंक और व्यक्तिगत विवरण पंजाब सरकार के कार्यालय में जमा करने होते हैं। दावा जमा करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता।'

