दोस्त से उधार लेकर खरीदा था टिकट; राजस्थान का सब्जीवाला पंजाब में जीत गया ₹11 करोड़

संक्षेप: देने वाला जब भी देता, देता छप्पर फाड़ के... राजस्थान के एक सब्जीवाले के लिए यह एकदम सच साबित हुआ। कहां तो चंद दिनों पहले तक वह 500-1000 रुपये के लिए दोस्त के सामने हाथ फैलाने को मजबूर था और कहां अब वह एक झटके में करोड़पति बन गया है।

देने वाला जब भी देता, देता छप्पर फाड़ के... राजस्थान के एक सब्जीवाले के लिए यह एकदम सच साबित हुआ। कहां तो चंद दिनों पहले तक वह 500-1000 रुपये के लिए दोस्त के सामने हाथ फैलाने को मजबूर था और कहां अब वह एक झटके में करोड़पति बन गया है। राजस्थान के कोटपुतली के रहने वाले अमित सेहरा की पंजाब में 11 करोड़ की लॉटरी लग गई। दिलचस्प बात है कि पंजाब घूमने गए अमित ने दोस्त से 1000 रुपये उधार लेकर दो टिकट खरीदे थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पंजाब सरकार की ओर से संचालित इस लॉटरी में दिवाली बंपर 2025 की इनामी राशि 11 करोड़ रुपये रखी गई थी। राजस्थान में सब्जी की रेहड़ी लगाने वाले 32 साल के अमित ने तब दो टिकट खरीदे थे जब वह अपने दोस्त के पास मोगा गए थे। एक टिकट उन्होंने पत्नी के नाम से खरीदी थी जिसमें 1000 रुपये निकले। लेकिन दूसरे टिकट ने उनकी किस्मत और जिंदगी ही बदल दी। अपने नाम पर खेले 500 रुपये के दांव ने उन्हें करोड़पति बना दिया है।

औपचारिकताएं पूरी करने के लिए परिवार के साथ बठिंडा पहुंचे अमित बेहद इमोशनल नजर आए। उन्होंने एएनआई से कहा, 'मैं अपनी खुशी बात नहीं सकता। मैं पंजाब सरकार और लॉटरी एजेंसी को धन्यवाद देता हूं। मेरे सारे दुख अब खत्म हो गए हैं।' अमित ने कहा कि वह भगवान हनुमान के भक्त हैं। जिस दोस्त ने सेहरा को टिकट खरीदने के पैसे दिए थे, उन्हें वह करोड़पति बनने के बाद भूले नहीं हैं। सेहरा ने कहा कि वह दोस्त की दो बेटियों के नाम 50-50 लाख रुपये देना चाहते हैं। अमित ने कहा कि बाकी पैसों से वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे और एक अच्छा घर बनवाएंगे।