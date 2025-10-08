राजस्थान में बड़ा ट्रेन हादसा, सांड़ से टकरा 38 डिब्बे पटरी से उतर गए

राजस्थान के सीकर में बड़ा हादसा सामने आया है। यहां एक सांड़ से टकराने के बाद ट्रेन के 38 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

राजस्थान के सीकर में बड़ा हादसा सामने आया है। यहां एक सांड़ से टकराने के बाद ट्रेन के 38 डिब्बे पटरी से उतर गए। हालांकि, गनीमत रही कि इतने बड़े के बावजूद किसी की जान नहीं गई है। घटना मंगलवार रात को घटी है। हादसे के बाद ट्रैक बुरी तरह प्रभावित हुआ है, इसपर से मलबा हटाकर उसे दोबारा चालू करने का प्रयास किया जा रहा है।

इस हादसे को लेकर जानकारी देते हुए रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि हादसा एक बैल के रास्ते पर आ जाने के कारण हुआ है। रेल अधिकारी ने बताया कि घटना में कोई घायल नहीं हुआ है, लेकिन इस हादसे की वजह से रेलवे के दो ट्रैक बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। अधिकारी ने बताया कि जिस ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, उसमें से 16 डिब्बे खाली थे और 22 डिब्बों में चावल भरे हुए थे।