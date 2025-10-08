rajasthan train derailed due to bull on track in sikar राजस्थान में बड़ा ट्रेन हादसा, सांड़ से टकरा 38 डिब्बे पटरी से उतर गए, Rajasthan Hindi News - Hindustan
राजस्थान में बड़ा ट्रेन हादसा, सांड़ से टकरा 38 डिब्बे पटरी से उतर गए

राजस्थान के सीकर में बड़ा हादसा सामने आया है। यहां एक सांड़ से टकराने के बाद ट्रेन के 38 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, सीकरWed, 8 Oct 2025 12:56 PM
राजस्थान के सीकर में बड़ा हादसा सामने आया है। यहां एक सांड़ से टकराने के बाद ट्रेन के 38 डिब्बे पटरी से उतर गए। हालांकि, गनीमत रही कि इतने बड़े के बावजूद किसी की जान नहीं गई है। घटना मंगलवार रात को घटी है। हादसे के बाद ट्रैक बुरी तरह प्रभावित हुआ है, इसपर से मलबा हटाकर उसे दोबारा चालू करने का प्रयास किया जा रहा है।

इस हादसे को लेकर जानकारी देते हुए रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि हादसा एक बैल के रास्ते पर आ जाने के कारण हुआ है। रेल अधिकारी ने बताया कि घटना में कोई घायल नहीं हुआ है, लेकिन इस हादसे की वजह से रेलवे के दो ट्रैक बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। अधिकारी ने बताया कि जिस ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, उसमें से 16 डिब्बे खाली थे और 22 डिब्बों में चावल भरे हुए थे।

इस मामले की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि रेलवे ट्रैक पर ट्रेन एक्सीडेंट के कारण ट्रैक बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। हादसे के तुरंत बाद ट्रैक की मरम्मत शुरू कर दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि लाइन को बहाल करने के लिए काम तेजी से चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार, रेल यात्रियों को इस हादसे के कारण ज्यादा असर नहीं पड़ा है। अधिकारियों ने बताया कि प्रशासन ने ट्रैक के पास आने से लोगों को सतर्क किया है।