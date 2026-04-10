इलेक्ट्रिक गाड़ी का काट दिया 'पलुशन' चालान, राजस्थान के ट्रैफिक ASI का गजब कारनामा
राजस्थान में ट्रैफिक पुलिस के एक एएसआई का गजब कारनामा सामने आया है, जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। उसने एक इलेक्ट्रिक गाड़ी का PUC सर्टिफिकेट न होने पर चालान काट दिया। ड्राइवर ने उसे बताया कि इलेक्ट्रिक वाहन के लिए PUC की जरूरत नहीं होती, फिर भी पुलिसकर्मी ने गाड़ी का चालान काट दिया।
राजस्थान में ट्रैफिक पुलिस के एक एएसआई का गजब कारनामा सामने आया है, जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। उसने कथित तौर पर एक इलेक्ट्रिक गाड़ी का 'पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल' (PUC) सर्टिफिकेट न होने पर चालान काट दिया। ड्राइवर ने उसे बताया कि इलेक्ट्रिक वाहन के लिए PUC की जरूरत नहीं होती, फिर भी पुलिसकर्मी ने गाड़ी का चालान काट दिया।
आरटीओ चौराहे की घटना
राजस्थान के नागौर में एक ट्रैफिक पुलिस असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर ने कथित तौर पर एक इलेक्ट्रिक गाड़ी का 'पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल' (PUC) सर्टिफिकेट न होने पर चालान काट दिया। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है। यह घटना तब सामने आई जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। यह घटना 7 अप्रैल को शहर के आरटीओ चौराहे पर हुई थी।
POS मशीन पर PUC nil दिखा
अधिकारियों के अनुसार, एएसआई ने एक टाटा टियोगो कार को रोका और PUC सर्टिफिकेट न होने तथा खिड़कियों पर टिंटेड ग्लास लगे होने का हवाला देते हुए 1700 रुपए का चालान काट दिया। वीडियो में ड्राइवर यह कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रिक वाहन के लिए PUC सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। लेकिन पुलिसकर्मी ने उसकी बात नहीं सुनी। POS मशीन पर PUC nil दिखने के कारण उसने चालान काट दिया। यह वाहन जोधपुर के एक निवासी का है और इसे उसका भाई चला रहा था।
मामले की जांच की जा रही
जिला परिवहन अधिकारी अवधेश चौधरी ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए PUC सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। संबंधित कर्मचारियों को इस मामले को ठीक से समझने की जरूरत है। वहीं, ट्रैफिक इंचार्ज शिवदेव राम ने कहा कि ऐसा लगता है कि चालान गलती से काट दिया गया था। इस मामले की जांच की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
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