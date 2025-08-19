राजस्थान के टोंक में गिरी स्कूल की छत, स्टूडेंट्स-स्टाफ की ऐसे बची जान
राजस्थान में टोंक के काकोर में आज बड़ा हादसा होने से बच गया। यहां स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक कमरे की छत आज गिर गई। गनीमत रही कि उस दौरान कमरा लॉक था और वहां आसपास कोई मौजूद नहीं था। किसी भी बच्चे या स्कूल स्टाफ को किसी तरह की कोई हानि नहीं हुई।
उनियारा के उप-मंडल अधिकारी शत्रुघ्न गुर्जर ने बताया कि जिस कमरे की छत गिरी थी, वह पूरी तरह से बंद था। स्कूल अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे उन कमरों को पूरी तरह से बंद कर दें, जहां नुकसान हो सकता है या ऐसी घटनाओं की संभावना है, बच्चों को ऐसे क्षेत्रों से दूर रखें। उन्होंने बताया कि इस घटना में किसी भी वयस्क या बच्चे को चोट नहीं लगी है। सभी स्कूल अधिकारियों ने पहले ही उन क्षेत्रों में प्रवेश रोकने की व्यवस्था कर दी है जहाँ दीवारें या छतें क्षतिग्रस्त हैं और गिर सकती हैं।
एबीपी के अनुसार, स्कूल प्रशासन ने बताया कि सरकारी स्कूल में कुल 17 कमरे हैं, जिनमें से 15 बहुत खराब हालत में हैं। कई कमरों को पहले ही बंद करके ताला लगा दिया गया था। इस कारण बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। अभी बच्चों को सिर्फ उन्हीं कमरों में पढ़ाया जा रहा है जो सुरक्षित हैं, जिससे उन्हें काफी परेशानी हो रही है।