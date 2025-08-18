rajasthan tonk burka controversy bjp demand action against intern राजस्थान : बुर्का विवाद में BJP भी कूदी, अस्पताल बोला- सिर्फ घूंघट हटाने को कहा गया था, Rajasthan Hindi News - Hindustan
राजस्थान : बुर्का विवाद में BJP भी कूदी, अस्पताल बोला- सिर्फ घूंघट हटाने को कहा गया था

राजस्थान के एक सरकारी अस्पताल में बुर्का विवाद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस विवाद में अब भाजपा भी कूद गई है। पार्टी ने काम के दौरान कथित तौर पर बुर्का पहनने वाली एक मेडिकल इंटर्न पर झूठ बोलकर सांप्रदायिक तनाव भड़काने का आरोप लगाया है। पार्टी ने इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की है।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, जयपुरMon, 18 Aug 2025 06:55 PM
रविवार को एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक स्त्री रोग विशेषज्ञ और सरकारी अस्पताल की इंटर्न के बीच ड्यूटी के दौरान बुर्का पहनने को लेकर बहस होती दिखाई दे रही है। सोमवार को स्थानीय भाजपा नेताओं ने जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल को एक ज्ञापन सौंपकर सांप्रदायिक विवाद फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। भाजपा ने इंटर्न पर मुद्दे को गलत तरीके से पेश करके सांप्रदायिक तनाव भड़काने का प्रयास करने का आरोप लगाया।

वहीं, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. बिंदु गुप्ता ने कहा कि इंटर्न को चिकित्सकीय कारणों से ड्यूटी के दौरान अपना चेहरा खुला रखने के लिए कहा गया था। उन्होंने कहा कि अस्पताल में एक ड्रेस कोड है, जो सभी पर लागू होता है। इंटर्न ने इसका पालन करने के बजाय वीडियो रिकॉर्ड करके प्रसारित कर दिया। इससे अनावश्यक विवाद पैदा हो गया।

उन्होंने आगे कहा कि मैंने कोई सांप्रदायिक टिप्पणी नहीं की। मैंने जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इंटर्न से इलाज के दौरान अपना चेहरा खुला रखने को कहा था। अगर कोई चिकित्सीय दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी डॉक्टरों की होती है, इंटर्न की नहीं।

टोंक के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. हनुमान प्रसाद बैरवा ने कहा कि ड्रेस कोड के अनुसार, इंटर्न को केवल अपना घूंघट हटाने को कहा गया था। उसे बुर्का हटाने के लिए नहीं कहा गया था। उन्होंने कहा कि न तो डॉक्टर और न ही इंटर्न ने अभी तक कोई औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आगे कहा कि कुछ कांग्रेस नेताओं ने कल शिकायत दर्ज कराई है। हम मामले की जांच कर रहे हैं।

महिला अस्पताल के प्रभारी डॉ. विनोद परवेरिया ने कहा कि किसी को भी बुर्का हटाने को नहीं कहा गया था। उन्होंने कहा कि केवल चिकित्सा कार्यों के लिए चेहरे का घूंघट हटाया जाना था, जो कि एक मानक प्रक्रिया है।