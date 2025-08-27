rajasthan teerth yatra train first departure date place राजस्थान : क्या आप जानते हैं पहली तीर्थ यात्रा ट्रेन कब और कहां से रवाना होगी?, Rajasthan Hindi News - Hindustan
राजस्थान : क्या आप जानते हैं पहली तीर्थ यात्रा ट्रेन कब और कहां से रवाना होगी?

राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना-2025 के तहत अब तक 16 जिलों से लॉटरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरWed, 27 Aug 2025 03:25 PM
राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना-2025 के तहत अब तक 16 जिलों से लॉटरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस योजना के तहत प्रदेशभर के हजारों वरिष्ठजनों को देश-विदेश के प्रमुख तीर्थस्थलों के दर्शन का अवसर मिलेगा।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अब तक 21 हजार 405 वरिष्ठजन ट्रेन यात्रा के लिए और 2 हजार 569 हवाई यात्रा के लिए चयनित किए गए हैं। जयपुर जिले में मंगलवार को हुई लॉटरी प्रक्रिया में कुल 4 हजार 905 यात्रियों का चयन किया गया, जिनमें से 4 हजार 379 रेल और 526 हवाई यात्रा से दर्शन करेंगे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बजट घोषणा 2025-26 के अनुरूप इस योजना की चयन प्रक्रिया की जा रही है। जयपुर जिले में आयोजित लॉटरी कार्यक्रम में पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत और संसदीय कार्य मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल ने बटन दबाकर चयन प्रक्रिया पूरी की। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, विधायक चंद्रप्रकाश आक्या, जीवाराम चौधरी, अशोक कोठारी, प्रियंका चौधरी, जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी, अतिरिक्त जिला कलक्टर देवेंद्र कुमार जैन और देवस्थान विभाग के अतिरिक्त निदेशक रतनलाल योगी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।

देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि बजट 2025-26 की घोषणा के तहत इस बार 6 हजार वरिष्ठजन हवाई यात्रा से पशुपतिनाथ, काठमांडु (नेपाल) जाएंगे। वहीं, 50 हजार यात्री वातानुकूलित ट्रेन से 15 प्रमुख तीर्थस्थलों के दर्शन करेंगे। राज्य स्तर पर अब तक 1 लाख 15 हजार 302 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 1 लाख 84 हजार 494 यात्रियों ने पंजीयन कराया। जयपुर जिले से 11 हजार 378 आवेदन आए थे, जिनमें से मंगलवार को लॉटरी के जरिए चयन हुआ।

अब तक 16 जिलों की लॉटरी पूरी हो चुकी है। इसमें जैसलमेर से 721, फलौदी से 755, जोधपुर से 10 हजार 595, जयपुर से 18 हजार 423, खैरथल-तिजारा से 880, कोटपुतली-बहरोड़ से 883, उदयपुर से 8 हजार 418, कोटा से 10 हजार 375, डीग से 1324, बाड़मेर से 1392, अजमेर से 7 हजार 192, बीकानेर से 8 हजार 202, बालोतरा से 1551, धौलपुर से 1782, भीलवाड़ा से 6 हजार 690 और झालावाड़ से 6 हजार 963 आवेदकों में से तय कोटे के अनुसार यात्रियों का चयन किया गया है।

मंत्री कुमावत ने बताया कि शेष 21 जिलों की लॉटरी अगले तीन दिनों में निकाली जाएगी।

• 27 अगस्त को सलूंबर, राजसमंद, डूंगरपुर, पाली, जालौर, करोली, सिरोही और चितौड़गढ़ की लॉटरी होगी।

• 28 अगस्त को प्रतापगढ़, झुंझुनूं, श्रीगंगानगर, बूंदी, चूरू, ब्यावर, सीकर और बारां जिले की लॉटरी निकाली जाएगी।

• 29 अगस्त को भरतपुर, डीडवाना-कुचामन, नागौर, दौसा, टोंक, बांसवाड़ा, अलवर, हनुमानगढ़ और सवाई माधोपुर जिलों के वरिष्ठजनों का चयन किया जाएगा।

इस योजना के तहत वरिष्ठजन देश-विदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन करेंगे। इनमें हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या, वाराणसी, सारनाथ, सम्मेद शिखर, पावापुरी, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, आगरा, द्वारकापुरी, नागेश्वर, सोमनाथ, तिरुपति, पदमावती, कामख्या-गुवाहाटी, गंगासागर-कोलकाता, जगन्नाथपुरी-कोणार्क, रामेश्वरम-मदुरई, वैष्णोदेवी, अमृतसर-वाघा बॉर्डर, गोवा, महाकालेश्वर-उज्जैन, ओंकारेश्वर, त्रयंबकेश्वर, घृष्णेश्वर, एलोरा, बिहार शरीफ, पटना साहिब (बिहार), श्री हजूर साहिब नांदेड़ (महाराष्ट्र) जैसे तीर्थ शामिल हैं।

बजट घोषणा के अनुसार, चयनित वरिष्ठ नागरिकों की पहली ट्रेन यात्रा 1 सितंबर 2025 को जयपुर से रामेश्वरम के लिए रवाना होगी।

राज्य सरकार का मानना है कि इस योजना से न सिर्फ वरिष्ठजन धार्मिक यात्रा का लाभ ले सकेंगे बल्कि उन्हें जीवन में आध्यात्मिक संतोष भी प्राप्त होगा। योजना को लेकर प्रदेशभर में वरिष्ठजनों में भारी उत्साह देखा जा रहा है।