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1000 रुपये गायब होने का शक, टीचर ने कक्षा 9 और 11 की छात्राओं के उतरवा दिए कपड़े

By Ratan Gupta
लाइव हिन्दुस्तान, सवाई माधोपुर
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राजस्थान के सवाई माधोपुर में एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका पर 1000 रुपये चोरी होने के बाद कक्षा 9 और 11 की छात्राओं से कपड़े उतरवाकर तलाशी लेने का आरोप लगा है। मामले के सामने आने पर ग्रामीणों ने स्कूल में प्रदर्शन किया। 

1000 रुपये गायब होने का शक, टीचर ने कक्षा 9 और 11 की छात्राओं के उतरवा दिए कपड़े

राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के एक सरकारी स्कूल में छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक टीचर ने अपने 1000 रुपये गायब होने के बाद कक्षा 9 और 11 की छात्राओं से कपड़े उतरवाकर उनकी तलाशी ली। घटना के बाद ग्रामीणों और अभिभावकों में भारी नाराजगी फैल गई। विरोध प्रदर्शन के बाद शिक्षा विभाग ने आरोपी शिक्षिका को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

कक्षा 9 और 11 की छात्राओं के कपड़े उतरवाए

यह मामला बामनवास उपखंड के लिवाली गांव स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का है। अधिकारियों के अनुसार, मंगलवार को वरिष्ठ हिंदी शिक्षिका सरस्वती मीणा के करीब 1000 रुपये गायब हो गए थे। रुपये नहीं मिलने पर उन्होंने कक्षा 9 और 11 की छात्राओं पर शक जताया और कथित तौर पर उनकी तलाशी ली। छात्राओं और उनके परिजनों का आरोप है कि इस दौरान लड़कियों से कपड़े उतरवाए गए, जिससे वे मानसिक रूप से आहत हो गईं।

घर पहुंचने के बाद छात्राओं ने पूरी घटना अपने परिजनों को बताई। इसके बाद बुधवार सुबह बड़ी संख्या में ग्रामीण और अभिभावक स्कूल पहुंचे, मुख्य गेट पर ताला लगा दिया और प्रदर्शन शुरू कर दिया।

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मामले की जानकारी लगते ही टीचर को किया निलंबित

मामले की सूचना मिलने पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (CBEO) प्रतिभा मीणा स्कूल पहुंचीं। उन्होंने छात्राओं से अलग-अलग बातचीत कर पूरी जानकारी ली और उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी। जांच रिपोर्ट के आधार पर शिक्षा विभाग ने आरोपी शिक्षिका को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

प्राचार्य पर भी कार्रवाई शुरू

वहीं, स्कूल के प्राचार्य मनोज कुमार मीणा के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। अधिकारियों का कहना है कि प्राचार्य ने मामले को समय पर उच्च अधिकारियों तक नहीं पहुंचाया और इसे गंभीरता से नहीं लिया। इस संबंध में उनके खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

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टीचर ने कपड़े उतरवाने के आरोप से किया इंकार

हालांकि, शिक्षिका सरस्वती मीणा ने आरोपों से इनकार किया है। उनका कहना है कि केवल गायब हुए पैसों के संबंध में छात्राओं से पूछताछ की गई थी और कपड़े उतरवाने का आरोप पूरी तरह निराधार है। उन्होंने कहा कि महिला होने के कारण उन्होंने सिर्फ छात्राओं से ही पूछताछ की थी।

इस बीच कुछ अभिभावकों ने आरोप लगाया कि स्कूल के कुछ कर्मचारियों ने छात्राओं पर घटना को सार्वजनिक न करने का दबाव भी बनाया। शिक्षा विभाग ने निष्पक्ष जांच का भरोसा देते हुए कहा है कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

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रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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