वो तड़प रहा था और अस्पताल वाले; अलवर में चली गई टीचर की जान, मचा हंगामा

राजस्थान के अलवर में अस्पताल की एक जिद के चलते एक शिक्षक की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का इल्जाम लगाया है। पीड़ित के परिवार ने अस्पताल के कर्मचारियों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने इलाज में देरी की, क्योंकि वे इलाज शुरू करने से पहले आधार कार्ड की मांग कर रहे थे।मृतक की पहचान उमेश यादव के रूप में हुई है, जो महात्मा गांधी सरकारी स्कूल, महल चौक में हिंदी के लेक्चरर थे।

न्यूज 18 के मुताबिक, पड़ीसल के रहने वाले उमेश यादव पटवारी भर्ती परीक्षा देकर घर लौट रहे थे, तभी उनके साथ हादसा हो गया। बताया गयाकि उनकी कार नौरंगाबाद के पास एक दुर्घटना का शिकार हो गई थी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। यादव के रिश्तेदार उन्हें तुरंत जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में ले गए, लेकिन उनका आरोप है कि इसके बाद जो हुआ,उससे पूरे इलाके में गुस्सा फैल गया है। उनका कहना है कि अस्पताल के कर्मचारियों ने मरीज का तुरंत इलाज शुरू करने के बजाय, इलाज से पहले आधार कार्ड की मांग की। परिवार के अनुसार, उन्होंने डॉक्टरों से पहले इमरजेंसी इलाज शुरू करने और बाकी औपचारिकताएं बाद में पूरी करने की गुहार लगाई, लेकिन कर्मचारी अपनी बात पर अड़े रहे। कुछ ही देर में, यादव की मौत हो गई।

इस घटना के बाद, अस्पताल के बाहर हंगामा मच गया। दुख में डूबे रिश्तेदारों ने विरोध प्रदर्शन किया और अस्पताल प्रशासन पर घोर लापरवाही का आरोप लगाया। परिवार का दावा है, "अगर डॉक्टरों ने बिना देरी किए इलाज शुरू कर दिया होता, तो उमेश की जान बच सकती थी।" वे इस मामले की उच्च-स्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।