Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़Rajasthan Sonam Raghuvanshi Who Killed Husband With Love How Police Solved case
राजस्थान में पत्नी ने किया सोनम रघुवंशी जैसा कांड, पुलिस ने ऐसे खोली बेवफाई की पोल

राजस्थान में पत्नी ने किया सोनम रघुवंशी जैसा कांड, पुलिस ने ऐसे खोली बेवफाई की पोल

संक्षेप:

राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने मेघालय के मशहूर 'सोनम रघुवंशी केस' की यादें ताजा कर दी हैं। 30 जनवरी की रात को जिसे एक दर्दनाक हिट-एंड-रन हादसा समझा जा रहा था, वह असल में एक सोची-समझी साजिश निकली।

Feb 05, 2026 04:15 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने मेघालय के मशहूर 'सोनम रघुवंशी केस' की यादें ताजा कर दी हैं। 30 जनवरी की रात को जिसे एक दर्दनाक हिट-एंड-रन हादसा समझा जा रहा था, वह असल में एक सोची-समझी साजिश निकली। इस वारदात में एक नवविवाहित पत्नी, अंजू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति आशीष की हत्या करवा दी। पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने इसे सड़क हादसे और लूट का रंग देने की कोशिश की, लेकिन उसकी एक छोटी सी गलती ने पूरी कहानी पलट दी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

साजिश की रात और पुलिस का शक घटना 30 जनवरी की रात करीब 9 बजे की है। अंजू ने पुलिस को बताया कि वह और उसका पति आशीष शाम की सैर पर निकले थे, तभी एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। उसने यह भी दावा किया कि लुटेरे उसके सोने के गहने छीन ले गए और वह बेहोश हो गई। हालांकि, जब श्रीगंगानगर एसपी अमृता दुहान और उनकी टीम ने जांच शुरू की, तो उन्हें अंजू की बातों पर शक हुआ। फॉरेंसिक जांच में सामने आया कि आशीष के शरीर पर न केवल चोट के निशान थे, बल्कि उसका गला भी घोंटा गया था। सबसे अजीब बात यह थी कि आशीष की मौत हो गई, लेकिन अंजू को एक खरोंच तक नहीं आई थी।

ऐसे खुली बेवफाई की पोल

पुलिस ने जब अंजू के फोन रिकॉर्ड खंगाले, तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। वह अपने पड़ोसी और पूर्व प्रेमी संजू के लगातार संपर्क में थी। जांच में पता चला कि 3 महीने पहले शादी होने के बाद अंजू खुश नहीं थी और मायके जाकर उसने संजू के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था। वारदात की रात अंजू जानबूझकर आशीष को एक सुनसान सड़क पर ले गई, जहां संजू अपने दो साथियों (रॉकी और बादल) के साथ झाड़ियों में छिपा था। उन्होंने आशीष पर हमला किया, उसका गला घोंटा और फिर भाग गए।

लूट का झूठा नाटक और गिरफ्तारी

कहानी को फिल्मी मोड़ देने के लिए अंजू ने खुद अपने फोन और झुमके आरोपियों को दे दिए ताकि यह लूट जैसा लगे। वह सड़क पर बेहोश होने का नाटक करती रही, लेकिन बार-बार बदलते बयानों और मेडिकल रिपोर्ट ने उसकी पोल खोल दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अंजू, उसके प्रेमी संजू और दोनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले ने लोगों को मेघालय के उस कांड की याद दिला दी, जहां सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा की हनीमून के दौरान हत्या करवा दी थी।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

और पढ़ें
Rajasthan
इलेक्शन रिजल्ट 2024 , झारखंड इलेक्शन रिजल्ट और राजस्थान उपचुनाव रिजल्ट से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।