राजस्थान में पत्नी ने किया सोनम रघुवंशी जैसा कांड, पुलिस ने ऐसे खोली बेवफाई की पोल
राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने मेघालय के मशहूर 'सोनम रघुवंशी केस' की यादें ताजा कर दी हैं। 30 जनवरी की रात को जिसे एक दर्दनाक हिट-एंड-रन हादसा समझा जा रहा था, वह असल में एक सोची-समझी साजिश निकली। इस वारदात में एक नवविवाहित पत्नी, अंजू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति आशीष की हत्या करवा दी। पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने इसे सड़क हादसे और लूट का रंग देने की कोशिश की, लेकिन उसकी एक छोटी सी गलती ने पूरी कहानी पलट दी।
साजिश की रात और पुलिस का शक घटना 30 जनवरी की रात करीब 9 बजे की है। अंजू ने पुलिस को बताया कि वह और उसका पति आशीष शाम की सैर पर निकले थे, तभी एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। उसने यह भी दावा किया कि लुटेरे उसके सोने के गहने छीन ले गए और वह बेहोश हो गई। हालांकि, जब श्रीगंगानगर एसपी अमृता दुहान और उनकी टीम ने जांच शुरू की, तो उन्हें अंजू की बातों पर शक हुआ। फॉरेंसिक जांच में सामने आया कि आशीष के शरीर पर न केवल चोट के निशान थे, बल्कि उसका गला भी घोंटा गया था। सबसे अजीब बात यह थी कि आशीष की मौत हो गई, लेकिन अंजू को एक खरोंच तक नहीं आई थी।
ऐसे खुली बेवफाई की पोल
पुलिस ने जब अंजू के फोन रिकॉर्ड खंगाले, तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। वह अपने पड़ोसी और पूर्व प्रेमी संजू के लगातार संपर्क में थी। जांच में पता चला कि 3 महीने पहले शादी होने के बाद अंजू खुश नहीं थी और मायके जाकर उसने संजू के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था। वारदात की रात अंजू जानबूझकर आशीष को एक सुनसान सड़क पर ले गई, जहां संजू अपने दो साथियों (रॉकी और बादल) के साथ झाड़ियों में छिपा था। उन्होंने आशीष पर हमला किया, उसका गला घोंटा और फिर भाग गए।
लूट का झूठा नाटक और गिरफ्तारी
कहानी को फिल्मी मोड़ देने के लिए अंजू ने खुद अपने फोन और झुमके आरोपियों को दे दिए ताकि यह लूट जैसा लगे। वह सड़क पर बेहोश होने का नाटक करती रही, लेकिन बार-बार बदलते बयानों और मेडिकल रिपोर्ट ने उसकी पोल खोल दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अंजू, उसके प्रेमी संजू और दोनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले ने लोगों को मेघालय के उस कांड की याद दिला दी, जहां सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा की हनीमून के दौरान हत्या करवा दी थी।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
