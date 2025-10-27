Hindustan Hindi News
rajasthan senior officer wife gets 37 lakh salary from two companies
राजस्थान में बड़े अफसर की पत्नी को बिना काम ही दो कंपनियों से मिली 37.54 लाख 'सैलरी'

राजस्थान में बड़े अफसर की पत्नी को बिना काम ही दो कंपनियों से मिली 37.54 लाख 'सैलरी'

संक्षेप: राजस्थान में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि एक वरिष्ठ अधिकारी की पत्नी को बिना काम के ही दो कंपनियों से लाखों रुपये वेतन मिला।

Mon, 27 Oct 2025 09:08 AMSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
राजस्थान में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि एक वरिष्ठ अधिकारी की पत्नी को बिना काम के ही दो कंपनियों से लाखों रुपये वेतन मिला। यह मामला तब सामने आया जब एक शिकायतकर्ता ने राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दायर की और जांच शुरू हुई।

एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, राजस्थान के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (DOIT) के जॉइंट डायरेक्टर प्रद्युमन दीक्षित पर आरोप है कि उन्होंने अपनी पत्नी पूनम दीक्षित (उर्फ पूनम पांडे) को दो निजी कंपनियों में फर्जी तरीके से नौकरी दिलाई और बिना किसी काम के 37.54 लाख रुपये वेतन दिलवाया।

एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की जांच में पाया गया कि जनवरी 2019 से सितंबर 2020 के बीच पूनम दीक्षित के पांच अलग-अलग बैंक खातों में ओरियनप्रो सॉल्यूशंस लिमिटेड और ट्रीजेन सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनियों से कुल 37,54,405 रुपये वेतन के रूप में जमा किए गए। जांच में यह भी साफ हुआ कि पूनम दीक्षित ने कभी भी इन कंपनियों के ऑफिस में उपस्थिति दर्ज नहीं कराई और न ही कोई काम किया।

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि प्रद्युमन दीक्षित ने टेंडर पास करवाने के बदले कंपनियों से अपनी पत्नी को नौकरी पर रखने और हर महीने वेतन देने की शर्त रखी थी। इतना ही नहीं पत्नी की उपस्थिति रिपोर्ट भी खुद प्रद्युमन दीक्षित ही सत्यापित करते थे। इसी अवधि में दोनों कंपनियों को सरकारी टेंडर भी मिले।

इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब एक परिवादी ने राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दायर की। अदालत के 6 सितंबर 2024 के आदेश पर एसीबी ने 3 जुलाई 2025 को प्राथमिक जांच शुरू की। रिकॉर्ड खंगालने के बाद 17 अक्टूबर 2025 को एसीबी ने मुकदमा दर्ज किया। मामले की जांच डीएसपी नीरज गुरनानी द्वारा की जा रही है। फिलहाल, यह मामला प्रशासन और मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। एसीबी की जांच जारी है और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है।

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
Rajasthan News
