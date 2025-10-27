राजस्थान में बड़े अफसर की पत्नी को बिना काम ही दो कंपनियों से मिली 37.54 लाख 'सैलरी'

संक्षेप: राजस्थान में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि एक वरिष्ठ अधिकारी की पत्नी को बिना काम के ही दो कंपनियों से लाखों रुपये वेतन मिला।

राजस्थान में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि एक वरिष्ठ अधिकारी की पत्नी को बिना काम के ही दो कंपनियों से लाखों रुपये वेतन मिला। यह मामला तब सामने आया जब एक शिकायतकर्ता ने राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दायर की और जांच शुरू हुई।

एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, राजस्थान के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (DOIT) के जॉइंट डायरेक्टर प्रद्युमन दीक्षित पर आरोप है कि उन्होंने अपनी पत्नी पूनम दीक्षित (उर्फ पूनम पांडे) को दो निजी कंपनियों में फर्जी तरीके से नौकरी दिलाई और बिना किसी काम के 37.54 लाख रुपये वेतन दिलवाया।

एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की जांच में पाया गया कि जनवरी 2019 से सितंबर 2020 के बीच पूनम दीक्षित के पांच अलग-अलग बैंक खातों में ओरियनप्रो सॉल्यूशंस लिमिटेड और ट्रीजेन सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनियों से कुल 37,54,405 रुपये वेतन के रूप में जमा किए गए। जांच में यह भी साफ हुआ कि पूनम दीक्षित ने कभी भी इन कंपनियों के ऑफिस में उपस्थिति दर्ज नहीं कराई और न ही कोई काम किया।

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि प्रद्युमन दीक्षित ने टेंडर पास करवाने के बदले कंपनियों से अपनी पत्नी को नौकरी पर रखने और हर महीने वेतन देने की शर्त रखी थी। इतना ही नहीं पत्नी की उपस्थिति रिपोर्ट भी खुद प्रद्युमन दीक्षित ही सत्यापित करते थे। इसी अवधि में दोनों कंपनियों को सरकारी टेंडर भी मिले।