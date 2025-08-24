rajasthan sawai madhopur farm land turns into caves looks like water fall heavy rain is the reason राजस्थान के सवाई माधोपुर में अनोखा नजारा, बारिश से धंसी जमीन ने बना दिया वॉटरफॉल,VIDEO, Rajasthan Hindi News - Hindustan
rajasthan sawai madhopur farm land turns into caves looks like water fall heavy rain is the reason

राजस्थान के सवाई माधोपुर में अनोखा नजारा, बारिश से धंसी जमीन ने बना दिया वॉटरफॉल,VIDEO

Rajasthan Weather: सोशल मीडिया पर सवाई माधोपुर का 20 सेकेंड का यह वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है। देखने पर नियाग्रा फॉल वाली फील दे रहे ये झरने भारी बरसात या कहें लगातार हो रही बारिश के चलते हुआ है।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तानSun, 24 Aug 2025 05:25 PM
राजस्थान के सवाई माधोपुर में अनोखा नजारा, बारिश से धंसी जमीन ने बना दिया वॉटरफॉल,VIDEO

राजस्थान में भारी बारिश ने लोगों को परेशानी में डाल दिया है। नदी-नाले उफान पर हैं तो वहीं बरसात का पानी सड़क के साथ लोगों के घरों में घुस रहा है। मौसम विभाग ने आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच सवाई माधोपुर में अलग ही नजारा देखने को मिला। भारी बारिश के चलते यहां जमीन का एक बड़ा हिस्सा धंस गया जिसके बाद वहां कई छोटे-छोटे वॉटर फॉल निर्मित हो गए। लोगों ने यह वीडियो अपने कैमरे में कैद कर लिया।

सोशल मीडिया पर सवाई माधोपुर का 20 सेकेंड का यह वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है। देखने पर नियाग्रा फॉल वाली फील दे रहे ये झरने भारी बरसात या कहें लगातार हो रही बारिश के चलते हुआ है। यहां अमरूद के बगान के साथ कई बड़े खेत हैं,लेकिन बरसात के चलते खेत कट कर गहरी नदी में तब्दील हो गए। पानी का बहाव सीधे इसी धंसी जमीन में गिर रहा जिसे देखकर मानो लग रहा है कोई वॉटर फॉल है। देखने में भले ये खूबसूरत लगे पर यह बरसात के चलते हुए नुकसान के कारण हुआ है।

भारी बारिश पर, सवाई माधोपुर के जिलाधिकारी कानाराम ने बताया कि पिछले दो दिनों से भारी बारिश हो रही है। इसके कारण गणेश धाम से जोगी महल तक की सड़क कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हो गई है। मैंने अपनी टीम के साथ इसका निरीक्षण किया है। चूंकि 26, 27 और 28 तारीख को मेला (लक्खी मेला) है, इसलिए उससे पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। सुरवाल के निचले इलाकों के गांवों से लोगों को निकाला गया है। जहां जरूरत है, वहां भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।