राजस्थान के सवाई माधोपुर में अनोखा नजारा, बारिश से धंसी जमीन ने बना दिया वॉटरफॉल,VIDEO

राजस्थान में भारी बारिश ने लोगों को परेशानी में डाल दिया है। नदी-नाले उफान पर हैं तो वहीं बरसात का पानी सड़क के साथ लोगों के घरों में घुस रहा है। मौसम विभाग ने आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच सवाई माधोपुर में अलग ही नजारा देखने को मिला। भारी बारिश के चलते यहां जमीन का एक बड़ा हिस्सा धंस गया जिसके बाद वहां कई छोटे-छोटे वॉटर फॉल निर्मित हो गए। लोगों ने यह वीडियो अपने कैमरे में कैद कर लिया।

सोशल मीडिया पर सवाई माधोपुर का 20 सेकेंड का यह वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है। देखने पर नियाग्रा फॉल वाली फील दे रहे ये झरने भारी बरसात या कहें लगातार हो रही बारिश के चलते हुआ है। यहां अमरूद के बगान के साथ कई बड़े खेत हैं,लेकिन बरसात के चलते खेत कट कर गहरी नदी में तब्दील हो गए। पानी का बहाव सीधे इसी धंसी जमीन में गिर रहा जिसे देखकर मानो लग रहा है कोई वॉटर फॉल है। देखने में भले ये खूबसूरत लगे पर यह बरसात के चलते हुए नुकसान के कारण हुआ है।