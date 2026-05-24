Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों पर होंगे चुनाव, 2 पर BJP 1 पर कांग्रेस की जीत की संभावना; कौन सबसे बड़ा दावेदार

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
share

कांग्रेस के राज्यसभा सांसद नीरज डांगी, भाजपा नेता राजेंद्र गहलोत और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह का कार्यकाल खत्म होने पर 3 सीटें खाली हो रही हैं। इस चुनाव में समीकरण के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीट और कांग्रेस के खाते में एक सीट आने की संभावना है।

राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों पर होंगे चुनाव, 2 पर BJP 1 पर कांग्रेस की जीत की संभावना; कौन सबसे बड़ा दावेदार

18 जून को राजस्थान की 3 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होना है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद नीरज डांगी, भाजपा नेता राजेंद्र गहलोत और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह का कार्यकाल खत्म होने पर ये सीटें खाली हुई हैं। इस चुनाव में समीकरण के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीट और कांग्रेस के खाते में एक सीट आने की संभावना है। इन चुनावों के लिए कांग्रेस के दावेदार नेताओं की तरफ से लॉबिंग भी शुरू हो गई है। इन चुनावों में राज्यसभा की कांग्रेस की एक संभावित सीट के लिए तीन बड़े दावेदार भी सामने आ रहे हैं।

ये हैं कांग्रेस के सबसे बड़े दावेदार

राजस्थान की 3 राज्यसभा सीटों में से 2 पर भाजपा का दावा मजबूत है, वहीं एक सीट पर कांग्रेस की जीत की पूरी संभावना है। कांग्रेस की एक सीट के लिए 2 बड़े नेताओं ने अपनी-अपनी दावेदारी पेश कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी माने जाने वाले नीरज डांगी एक ओर जहां अपना दूसरा कार्यकाल चाहते हैं, वहीं इस एक सीट के लिए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा उदयपुर में अपनी जड़ों का हवाला देते हुए कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा जाने की इच्छा जताई है।। इन दो नेताओं के अलावा अभी कांग्रेस की तरफ से तीसरे दावेदार का नाम सामने नहीं आया है।

कांग्रेस-बीजेपी के 5-5 राज्यसभा सांसद

बता दें कि राजस्थान में 10 राज्यसभा सीटें हैं। इन 10 सीटों में से 5 कांग्रेस के पास और 5 भाजपा के खाते में हैं। कांग्रेस के 5 राज्यसभा सांसदों में से, केवल नीरज डांगी ही राजस्थान के रहने वाले हैं, बाकी सभी राज्यसभा सांसद राजस्थान के बाहर के हैं। कांग्रेस के 4 अन्य राज्यसभा सांसदों में सोनिया गांधी, रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक, और प्रमोद तिवारी राजस्थान के बाहर के हैं। नीरज डांगी और पवन खेड़ा दोनों ही नेताओं ने आलाकमान से संपर्क कर अपनी दावेदारी पेश कर दी है और राज्यसभा जाने के लिए लॉबिंग भी शुरू कर दी है। हालांकि, कांग्रेस की तरफ से अभी तक प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया गया है।

एक बार पहले भी टूट चुका है पवन खेड़ा का दिल

साल 2022 में हुए राज्यसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस की चार राज्यसभा सीटों पर जीत की संभावना थी, तब पवन खेड़ा को उम्मीद थी कि उनका नाम भी लिस्ट में होगा। हालांकि, कांग्रेस ने पवन खेड़ा का नाम का ऐलान ना करके रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी को राज्यसभा भेजा था। तब पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते हुए कहा था कि 'शायत मेरी मेहनत में कुछ कमी रह गई थी'

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


विशेषज्ञता ( Area of Expertise )

पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर

और पढ़ें
Rajasthan News
लेटेस्ट Hindi News, Rajasthan News, Jaipur News, Jodhpur News, Alwar News, Ajmer News, Udaipur News और Kota News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।