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राजस्थान राज्यसभा चुनाव: भाजपा उम्मीदवारों ने भरा पर्चा, क्या बन रहे समीकरण?

Krishna Bihari Singh भाषा, जयपुर
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राजस्थान में 18 जून को होने वाले 3 राज्यसभा सीटों के चुनाव के लिए BJP के सतीश पूनिया और अल्का गुर्जर ने पर्चा दाखिल कर दिया है। दोनों नेताओं ने CM भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में नामांकन भरा। क्या बन रहे समीकरण..?

राजस्थान राज्यसभा चुनाव: भाजपा उम्मीदवारों ने भरा पर्चा, क्या बन रहे समीकरण?

राजस्थान में 18 जून को होने वाले 3 राज्यसभा सीटों के चुनाव के लिए BJP उम्मीदवार सतीश पूनिया और अल्का गुर्जर ने सीएम भजनलाल शर्मा और वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। सीएम भजनलाल शर्मा ने दोनों उम्मीदवारों के अनुभव को राज्य के लिए गर्व की बात बताया और विधायकों से मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की अपील की। वर्तमान में राज्य की 10 सीटों में से भाजपा और कांग्रेस के पास 5-5 सीटें हैं।

सतीश पूनिया और अल्का गुर्जर के पर्चा दाखिल करने से पहले विधानसभा में BJP विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक को संबोधित करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि पूनिया और गुर्जर का अनुभव नहीं केवल राजस्थान वरन पूरे देश के लिए लाभकारी होगा। राज्यसभा में इन दोनों नेताओं का जाना राजस्थान के लिए गर्व का विषय होगा।

सीएम भजनलाल शर्मा ने ग्राम विकास रथ, ग्राम विकास चौपाल और वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि राजस्थान में 'डबल इंजन सरकार' विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनकल्याण के लिए काम कर रही है। इनसे विकास और जल संरक्षण को जन आंदोलन का रूप मिला है।

सीएम भजनलाल शर्मा ने विधायकों से मोदी सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने आह्वान किया। बैठक के बाद पूनिया और गुर्जर ने निर्वाचन अधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किए। इस अवसर पर वसुंधरा राजे, उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, BJP प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और संगठन महामंत्री अजय कुमार मौजूद रहे।

18 जून को होंगे राज्यसभा चुनाव

राजस्थान से राज्यसभा की 3 सीट के लिए चुनाव 18 जून को होंगे। यह चुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि 21 जून को कांग्रेस सांसद नीरज डांगी और भाजपा सांसद राजेंद्र गहलोत तथा रवनीत सिंह का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। कांग्रेस ने नीरज डांगी को उम्मीदवार बनाया है।

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क्या बन रहे समीकरण?

राजस्थान में कुल 10 राज्यसभा सीट हैं। इनमें भाजपा और कांग्रेस के पास 5-5 सदस्य हैं। राज्य विधानसभा में BJP के पास 118 विधायक, कांग्रेस के पास 67 विधायक हैं। अन्य दलों में बसपा के 2, भारत आदिवासी पार्टी के चार और राष्ट्रीय लोक दल का एक विधायक है जबकि 8 निर्दलीय सदस्य भी हैं। संख्या बल के आधार पर इस चुनाव में भाजपा के दोनों उम्मीदवारों की जीत तय मानी जा रही है। कांग्रेस भी एक सीट पर काबिज हो सकती है।

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Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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