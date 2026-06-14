राजस्थान में 18 जून तक बारिश, बिजली और 70 Kmph हवाओं का खतरा, इन जिलों के लिए येलो-ऑरेंज अलर्ट
Rajasthan Mausam Update: राजस्थान के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने 18 जून तक के लिए ऑरेंज-यलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान बारिश, बिजली और तेज हवाएं चल सकती हैं। जानिए किन इलाकों के लिए चेतावनी जारी की गई है।
Rajasthan Mausam Update: पूर्वी राजस्थान के कुछ स्थानों पर पिछले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश हुई। जबकि, पश्चिमी भागों में कहीं-कहीं हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने बताया, इस दौरान राज्य में कहीं भी लू नहीं चली। जयपुर जिले के चौमूं कस्बे में सर्वाधिक 44 मिलीमीटर (मिमी) वर्षा दर्ज की गई। विभाग ने बताया कि फलौदी राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां अधिकतम तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।वहीं, न्यूनतम तापमान भी 30.8 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग में बताया कि राज्य में न्यूनतम तापमान सबसे कम सिरोही में दर्ज हुआ, जहां पारा 22.6 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहा। राज्य में कहीं भी हीट वेव दर्ज नहीं की गई है।
राजस्थान के इन इलाकों में 18 जून तक बारिश की आशंका
पश्चिमी विक्षोभ एक परिसंचरण तंत्र के प्रभाव से आज 14 जून को बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, जोधपुर और कोटा संभाग में तेज मेघगर्जन, आंधी(50-60Kmph) के साथ कहीं-कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग ने 14 जून को राज्य के जयपुर, उदयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभागों में बारिश होने की आशंका जताई है। ऐसी ही संभावना 15, 16, 17 और 18 जून के लिए भी जताई गई थी। 19 और 20 जून को जयपुर, कोटा और भरतपुर संभागों में कहीं-कहीं वर्षा हो सकती है।
राजस्थान के इन इलाकों में जारी हुआ येलो अलर्ट
पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों के लिए मौसम विभाग ने यलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किए हैं। ये अलर्ट 14 जून से लेकर 18 जून तक के लिए हैं। इस दौरान मेघगर्जन, वज्रपात, झोकेदार तेज हवाएं (40-70 Km)तक चलने के आसार हैं। पूर्वी राजस्थान की बात करें तो अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनूं, झालावाड़, खैरथल/तिजारा, कोटा, कोटपुतली-बहरोड़, सवाई माधोपुर, सीकर शामिल हैं। ज्यादातर मामले में 14 से 17 जून तक की येलो चेतावनी जारी की गई है।
पश्चिमी राजस्थान में चेतावनी फुटकर में है। यानी किसी दिन है, तो किसी दिन नहीं। जैसे अगर 14 जून की बात करें तो बीकानेर, चुरू, डीडवाना, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में येलो चेतावनी है। 16 जून को चुरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में है। 17 जून को बीकानेर, चुरू, डीडवाना, हनुमानगढ़, नागौर और श्रीगंगानगर में येलो अलर्ट है। वहीं 18 जून को सिर्फ डीडवाना और नागौर में येलो अलर्ट है।
राजस्थान के इन इलाकों में जारी हुआ ऑरेंज अलर्ट
अब बात करते हैं ऑरेंज अलर्ट की। राजस्थान के कुछ इलाकों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। सबसे पहले 14 जून की बात करते हैं- जयपुर, झुंझुनूं, सीकर। 15 जून को अलवर, दौसा, डीग, खैरथल, कोटपुतली और हनुमानगढ़। ऑरेंज अलर्ट के दौरान मेघगर्जन, वज्रपात, झोकेदार हवाओं की चेतावनी जारी की गई है। इस समय हवाओं की गति 60-70 Km तक हो सकती है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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